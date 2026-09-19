PAŽNJA! Tekst sadrži spojlere. Peta sezona koja se nedavno pojavila na Netfliksu trenutno je najgledanija u brojnim zemljama svijeta, a među njima čak i u Libanu, u kojem još uvijek traju žestoki sukobi između izraelske vojske i Hezbolaha.

Izvor: YouTube/Netflix

Dva dana nakon Hamasovog krvavog pohoda od 7. oktobra 2023. autori izraelske televizijske serije "Fauda", Lior Raz i Avi Isaharof, našli su se među grupom dobrovoljaca koja je pomagala u izvlačenju civila iz napadnutih područja na jugu Izraela.

Iako su borbe okolo još trajale, a rakete prelijetale iznad njihovih glava, njih dvojica su Razovim terencem obilazila područje i sakupljala uplašene civile. Jedna žena koju su tako pokupili prepoznala je Raza kao glavnog junaka "Faude", izraelskog specijalca Dorona, pa je iskoristila priliku za selfi s njim.

Ova anegdota koju je Avi Isaharof ispričao u nedavnom intervjuu za The New York Times mnogo govori o nevjerovatnoj popularnosti serije koja kao nijedna prije nje s velikom dozom realizma prikazuje akcije izraelske specijalne jedinice čiji je zadatak, često uz veliki rizik, djelujući pod krinkom na Zapadnoj obali, da spriječi palestinske terorističke akcije.

To i ne čudi s obzirom na to da mnogi članovi ekipe, i one ispred i iza kamere, imaju borbeno iskustvo, a Lior Raz, glavni glumac i najveća zvijezda, sukreator, koscenarista i koproducent serije, zaista je bio član jedne takve antiterorističke jedinice pa su mnoge epizode inspirisane iskustvima služenja u toj jedinici.

Pogledajte kadrove iz 5. sezone:

Vidi opis Dugo čekana 5. sezona "Faude" najkontroverznija je do sada: Glumac teško ranjen na snimanju, a jedan poginuo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 13 13 / 13

Prikrivena propaganda ili izbalansiran pristup?

Zahvaljujući "Faudi", brojni gledaoci su dobili mnogo plastičniji utisak o načinu života i Palestinaca i Izraelaca na tom osjetljivom području. Iako su događaji prikazani iz izraelske vizure, zbog čega ne nedostaje optužbi za prikrivenu propagandu, serija je u prve četiri sezone ipak uspijevala da humanizuje i palestinske likove. Oni nisu tek manijaci s eksplozivnim prslukom kao obaveznim modnim detaljem, već su nerijetko prikazani kao žrtve okolnosti. Dobili smo priliku da vidimo okolnosti u kojima sasvim obični, često dobronamjerni mladići i djevojke postaju teroristi, a serija se ne libi da prikaže ni tragične posljedice koje fanatizam pojedinaca ostavlja na njihove porodice.

"Fauda" je startovala kao niskobudžetna izraelska serija, iza koje su autorski stajali pretežno vojni, a manje filmski veterani, pa ne čudi da velike televizijske kuće nisu u nju vjerovale. Ipak, kad je dospjela na Netfliks, uspjeh je bio ogroman pa se uskoro i gledanošću i kulturološkim uticajem mogla mjeriti s dotad najpoznatijom izraelskom televizijskom serijom "Ratni zarobljenici" (izvorno "Hatufim"), poznatijom po američkom rimejku "Domovina" ("Homeland").

Poginuli i ranjeni članovi ekipe

Iz sezone u sezonu serija je rasla, bila je produkcijski sve bogatija, likovi sve živopisniji, priča sve napetija, a akcione scene sve raskošnije i efektnije, ali nije se nikada odlijepila od sirovog realizma koji ju je izdvajao od ostalih akcionih filmova i serija, pa je uspijevala da zadrži utisak autentičnosti. To je kulminiralo liticom neizvjesnosti (cliffhanger) na kraju četvrte sezone koja je većinu glavnih likova, među njima i glavnog junaka Dorona, ostavila teško ranjenima, na rubu smrti, nakon što su upali u palestinsku zamku.

Ta situacija je kreirala veliku neizvjesnost vezanu za petu sezonu, a kada je započeo aktuelni rat u Gazi u koji su se na izraelskoj strani uključili i brojni članovi televizijske ekipe, pa i sam Lior Raz, bilo je razumno pretpostaviti da pete sezone neće ni biti.

Ipak, uprkos ljudskim gubicima, odnosno pogibiji jednog člana produkcijskog tima Matana Meira i teškom ranjavanju jednog od glavnih glumaca, Idana Amedija (inače i popularnog izraelskog pjevača koji je u prethodnim sezonama glumio Sagija), peta sezona nedavno je osvanula na Netfliksu.

Krvna osveta u Marseju

Autori su na priči za petu sezonu počeli da rade nekoliko mjeseci prije 7. oktobra 2023, ali nakon tragedije zaključili su da dotadašnja priča više nema smisla pa je ona završila u košu, a oni su prionuli na pisanje sasvim novog scenarija.

Zbivanja su smeštena dvije godine nakon te tragedije u kojoj su glavni junaci i sami učestvovali: bivši zapovjednik jedinice Eli (Jakov Zada-Daniel) u njima je izgubio cijelu porodicu, a Doron se osjeća donekle odgovornim. Kad Salem (Bijan Antir), beduin koji je izgubio sina tokom napada 7. oktobra, sazna da se ubica njegovog sina, ali i Elijeve porodice, nalazi u Marseju, nagovori Elija da zajedno krenu u Francusku po osvetu.

Kada stvari krenu po zlu, na scenu se vraća i njihov bivši šef Gabi (Icak Koen) koji šalje Dorona u Marsej da im pomogne, ali dok spasava Elija, Doron otkriva nepoznatu terorističku grupu koja priprema novi veliki napad pa se zajedno s Elijem infiltrira u nju.

Uz poznatu ekipu sačinjenu od članova koji su preživjeli prve četiri sezone, osvježenje pete sezone je francuska glumica Melani Loran (najpoznatija po ulozi djevojke u crvenoj haljini koja je u „Prokletnicima“ došla glave Hitleru) u ulozi supruge jednog od Hamasovih operativaca, koja nakon njegove smrti, kao naivna zapadnjakinja, odluči da nastavi gdje je on stao i priključuje se terorističkoj grupi.

Švarcenegerov tjelesni čuvar

Njen lik, iako intrigantan kao koncept, ipak predstavlja jednu od slabijih karika nove sezone. Uprkos autoritativnoj i zavodljivoj glumačkoj pojavi Melani Loran, ipak je riječ o liku u koji je uz sav glumicin trud teško povjerovati. Šteta, jer to inače nikad nije bio problem s "Faudom", a pogotovo ne s likom Dorona koga Lior Raz upravo svojom glumačkom nesavršenošću čini toliko kompleksnim, zanimljivim i vrijednim empatije.

Inače, riječ je o krupajliji koji je impresionirao i Arnolda Švarcenegera koji ga je svojevremeno angažovao kao ličnog tjelohranitelja, a Raz je očigledno to vrijeme dobro iskoristio da produbi znanja iz filmske produkcije i kasnije ih primijeni u "Faudi", u kojoj se izvanredno snalazi u svim svojim autorskim i glumačkim funkcijama pa je uz Isaharofa najzaslužniji za nevjerovatan uspjeh serije, piše Index.hr.

Četiri sezone "Faude" zaista spadaju među najbolje i najuzbudljivije akcione televizijske serije koje sam ikada gledala, ali peta sezona donosi određene pomake koji nisu uvijek u njenu korist. Osim promjene tona koji više nije onako sirov i stavljanja naglaska na emocije, serija prvi put ne uspijeva da izbjegne tradicionalnu podjelu na Izraelce kao žrtve i Palestince kao teroriste, što je čini najkontroverznijom do sada.