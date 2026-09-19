Prvi put u serijalu "Monster" na Netfliksu, priča o ženi koja je odgovarala za ubistvo oca i maćehe, a koja nikada nije osuđena za jezive zločine

Izvor: YouTube/Netfliks

Netfliksova antologija "Monster" vraća se sa pričom o Lizi Borden, četvrtim nastavkom zasnovanom na stvarnim zločinima.

Svih osam epizoda sada je dostupno za gledanje na ovoj striming platformi, a gledaoci imaju priliku da se upuste u istraživanje ozloglašenog slučaja Lizi Borden i događaja koji su pratili brutalnu smrt članova njene porodice.

Ko je Lizi Borden?

Početkom avgusta 1892. bogati bankar Endru Borden i njegova supruga Ebi pronađeni su mrtvi u svojoj kući u Masačusetsu.

Lica su im bila toliko unakažena udarcima sekirom da su bili skoro neprepoznatljivi. Jedina osumnjičena za ovaj brutalni zločin bila je Lizi Borden, Endruova ćerka iz prvog braka.

Ona je njihovom smrću dobila sve - nasljedstvo vrijedno milione dolara i slobodu od strogog i škrtog oca. Ipak, pronađeni dokazi nisu bili dovoljni da djevojka bude proglašena krivom. Do danas, ovo ubistvo je ostalo jedna od najvećih nerazjašnjenih misterija u američkoj istoriji.

Vidi opis Sjekira, milioni i porodične tajne: Na Netfliks stiže priča o Lizi Borden, ženi koja je izvela jezivi zločin Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Netfliks Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/Netfliks Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/Netfliks Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube/Netfliks Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/Netfliks Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/Netfliks Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/Netfliks Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/Netfliks Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Netfliks Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/Netfliks Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Netfliks Br. slika: 11 11 / 11

Prezirala maćehu

Lizi Borden je rođena 19. jula 1860. kao drugo dijete bogatog bankara Endrua Bordena. Lizina majka je umrla dok je djevojčica bila još veoma mala, i od tog trenutka o njenom odgoju se brinula sestra Ema, 12 godina starija od Lizi, piše portal Allday.com.

Endru je bio škrt i kada su u pitanju bile njegove ćerke kojima nije dozvoljavao da posjećuju balove sa ostalim bogatim porodicama iz kraja, tako da su devojke mogle da odlaze samo u školu i u crkvu. Lizi nije bila dobar đak, pa se sav njen društveni život sveo na mise i pjevanje u horu.

Kada je Lizi još uvijek bila dete, otac je oženio Ebi koju su obe sestre Borden prezirale smatrajući da juri porodično bogatstvo.

Izvor: YouTube/Netfliks

Do momenta kada je napunila 30 godina, Lizi je još uvijek bila neudata, pa su je svi smatrali usedelicom. Krajem 19. vijeka djevojka nije imala drugog izbora nego da sjedi kod kuće i čeka da se nešto dogodi.

Nekoliko dana pred ubistvo, cijela porodica Borden se razboljela. Uzrok nikada nije sa sigurnošću utvrđen, ali se sumnjalo na trovanje hranom. Lizi je, kako je priznala prijateljici Alis, sumnjala da je njenog oca pokušao da ubije neki njegov poslovni saradnik. Na kraju krajeva, Endru je radio sa novcem i imao je mnogo neprijatelja.

Dan ubistva

Tog jutra 4. avgusta 1892. godine, Endru je otišao na posao, a njegova žena Ebi je naredila sluškinji da izađe i opere prozore. Ovo je posljednji put da ju je iko vidio živu.

Prema nalazima onovremenih forenzičara, Ebi je bila okrenuta licem ka svom ubici kada je primila prvi udarac sekirom u lice.Napadač ju je onda okrenuo na leđa i udario još 19 puta sekirom u glavu. Vjeruje se da se ubistvo desilo između 9 i 10:30 ujutru i da je bilo samo prvo u nizu.

Izvor: YouTube/Netfliks

Endru Borden se kući vratio oko 10:30 nesvjestan da njegova žena leži mrtva u njihovoj spavaćoj sobi. Vrata kuće su bila zaključana što je bilo neobično.

Jednom kada je ušao, bankaru je Lizi, prema sopstvenom priznanju, rekla da je njena maćeha otišla u posjetu bolesnom prijatelju kako je i ranije planirala i uvela ga u dnevnu sobu. U toj prostoriji je i bogati bankar doživio isti kraj kao njegova žena, a ubijen je sa takvom brutalnošću da je bio neprepoznatljiv.

Šta je rekla sluškinja?

Tokom suđenja, sluškinja je izjavila da se odmarala u svojoj sobi na 3. spratu kada je, oko 11 časova, čula Lizi kako vrišti. Sa druge strane, Lizi je tvrdila da ona tada nije bila u kući već u obližnjoj štali. Jednom kada je pretražila ovo mjesto, policija nije pronašla nikakve otiske stopala.

Starija sestra Ema nije bila u gradu za vrijeme ubistava, pa je tako Lizi postala glavni osumnjičeni. Djevojka je policiji bila sumnjiva od samog početka. Često je mijenjala iskaze i djelovala je potpuno nepotresena činjenicom da su joj otac i maćeha brutalno ubijeni u kući u kojoj je i ona živjela.

Nije pomoglo ni njeno ponašanje u narednim danima - viđena je kako razgleda krvavu odeću oca, spaljuje svoju haljinu, a u kući je pronađena i glava sjekire otkinuta od drške - oružje kojim je počinjeno ubistvo.

Izvor: Netflix

Porota je počela sa razmatranjem dokaza 7. novembra, a Lizi Borden je uhapšena i zvanično optužena 2. decembra. Suđenje je počelo sljedećeg juna, a Lizi je unajmila najbolje advokate u zemlji.

Lizino ponašanje tokom procesa je bilo proračunato - onesvijestila se na prizor smrskane očeve lobanje, djelovala je skrhano i jedva je govorila. Njeni prijatelji iz crkve bili su uz nju sve vrijeme suđenja. Kako bi tako dobra, bogobojazljiva žena, mogla da počini tako užasan zločin?

Nakon 90 minuta većanja, 20. juna 1893. godine porota je oslobodila Lizi Borden. Kako nije bilo drugih osumnjičenih ubistvo Endrua i Ebi Borden je ostalo nerazjašnjeno.

Ko igra Lizi Borden u Netfliksovoj seriji?

Glumačku postavu serije "Monster: The Lizzie Borden Story" čine Ela Biti, u ulozi Lizi Borden, Viki Krips, koja igra dvije uloge, Čarli Hanam je Endru Borden, Rebeka Hol glumi njegovu suprugu Ebi, a Bili Lurd Lizinu sestru.

Pogledajte trejler:

Lizi Borden na Netfliksu Izvor: Netflix



Ovo je prvi put da se serijal *Monster* fokusira na ženu serijskog ubicu