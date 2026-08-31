Traženje šestara u 6 ujutru i roditeljski sastanci: Hit Netfliks serije koje će vam pomoći da preživite početak škole

1. septembar je došao brže nego što ste očekivali? Dok ne dobijete prvi poziv iz škole da je zaboravljena sveska ili oprema za fizičko, pogledajte neku od ovih serija

Izvor: Netflix

Približava se 1. septembar, dan kada će neki mališani prvi put staviti teški ranac na leđa i uzbuđeno gledati nove drugare i učiteljicu, ali i dan kada će oni stariji i iskusniji učenici prevrtati očima priželjkujući da je već jun 2027. godine.

Prevrtanje očima nije rezervisano samo za đake, roditelji su takođe svesni da neće uspjeti da ih iz prve probude da ne zakasne na prvi čas, ali i da će im 15 minuta pre početka tog časa, njihovi najmiliji reći da su zaboravili da kupe šestar i da ne znaju gdje su ostavili kesu za likovno.

Za sve ove momente koji su posebna vrsta "preživljavanja", donosimo vam par smešnih, i prije svega, utješnih serija, koje će vam pokazati da "niste jedini".

"Workin' Moms"

Serija prati četiri majke koje se vraćaju na posao nakon porodiljskog i pokušavaju da balansiraju karijeru, brak i djecu. Jasno vam je da prikazuje haos roditeljstva i osjećaj krivice.

Working moms Izvor: Netflix

"The Letdown"

Iako se bavi majkom sa bebom, humor je toliko univerzalan za svaku fazu roditeljstva. Kada vidite glavnu junakinju kako pokušava da preživi neispavanost i pasivno-agresivne savjete drugih roditelja, vaše sutrašnje buđenje za školu će delovati kao šetnja po parku

The Letdown Izvor: YouTube/ABC entertainment

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"The Babysitters Club"

Junakinje filma vode uspješan biznis čuvanja dece sa fiksnim telefonom. Gledanje njihove organizovanosti će vas ili inspirisati ili naterati da ugasite telefon.

The Babysitters club Izvor: Netflix

"Dead to Me"

Dead to me je mračna komedija misterija, ali dinamika dve glavne junakinje koje se upoznaju u grupi za podršku je neprocjenjiva. Savršeno za gledanje kada vas iznervira "savršena mama" iz školskog savjeta roditelja.

Dead to me Izvor: Netflix

"Derry Girls"

Ako vam deca prevrću očima jer ste im kupili pogrešnu majicu, pustite ovu seriju - u njoj ćete videti petoro srednjoškolaca u Sjevernoj Irskoj devedesetih kako upadaju u političke incidente i dovode roditelje i časne sestre do bezumlja i shvatićete da su vaša djeca predivna.