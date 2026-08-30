Od Murinja do vođe kulta čija su ubistva zgrozila svijet: Ovo su trenutno najgledanije Netfliks serije (Video)

Netfliksom u drugoj polovini avgusta haraju ovi naslovi
Septembar se bliži, što za većinu nas znači žestok tempo na poslu i kupovina svesaka i pernica za nasljednike koji će uzdisati zbog povratka u školske klupe. Dok realnost ne udari, iskoristite preostale avgustovske dane kako biste pogledali neku od trenutno najgledanijih serija.
Zvanična Netflix Top 10 rang lista u drugoj polovini avgusta donosi smjenu na samom vrhu, gdje dominiraju najnovije sezone tinejdžerskih drama, sportski dokumentarci i mračni trileri.
Donosimo vam spisak najgledanijih serija:
Na prvom mjestu najgledanijih serija je "My life with the Walter boys", tinejdžerska drama koja je zauzela tron s novim ljubavnim trouglovima i brojnim zapletima.
Na drugom mjestu nalazi se priča o legendi fudbala, treneru Žozeu Murinju.
Pogledajte trejler:
Treće mjesto pripada seriji koja je za mjesec dana oborila rekord po gledanosti, priča "I Will Find You", napeta krimi priča rađena po bestseleru Harlana Kobena.
Na petom mjestu gledamo istinite zločine, i nikad ranije objavljene zatvorske audio snimke Čarlsa Mensoa- "Conversations with a killer".
(Mondo.rs)