Od Murinja do vođe kulta čija su ubistva zgrozila svijet: Ovo su trenutno najgledanije Netfliks serije (Video)

Netfliksom u drugoj polovini avgusta haraju ovi naslovi

Izvor: Netflix

Septembar se bliži, što za većinu nas znači žestok tempo na poslu i kupovina svesaka i pernica za nasljednike koji će uzdisati zbog povratka u školske klupe. Dok realnost ne udari, iskoristite preostale avgustovske dane kako biste pogledali neku od trenutno najgledanijih serija.



Zvanična Netflix Top 10 rang lista u drugoj polovini avgusta donosi smjenu na samom vrhu, gdje dominiraju najnovije sezone tinejdžerskih drama, sportski dokumentarci i mračni trileri.

Donosimo vam spisak najgledanijih serija:

Na prvom mjestu najgledanijih serija je "My life with the Walter boys", tinejdžerska drama koja je zauzela tron s novim ljubavnim trouglovima i brojnim zapletima.

My Life With the Walter Boys: Season 2 Izvor: YouTube

Na drugom mjestu nalazi se priča o legendi fudbala, treneru Žozeu Murinju.

Pogledajte trejler:

Murinjo - Netfliks Izvor: Netflix

Treće mjesto pripada seriji koja je za mjesec dana oborila rekord po gledanosti, priča "I Will Find You", napeta krimi priča rađena po bestseleru Harlana Kobena.

I will find you Izvor: Netflix

Na petom mjestu gledamo istinite zločine, i nikad ranije objavljene zatvorske audio snimke Čarlsa Mensoa- "Conversations with a killer".

Čarls Menson - Netfliks Izvor: Netflix

(Mondo.rs)