Netfliks serija "Crashing" ima samo šest epizoda i visoke ocjene za jednu komediju.

Izvor: printscreen/youtube/Channel 4 Entertainment

Liste najboljih serija svih vremena odavno postale jedna od najdosadnijih stvari na svijetu. Godinama vrte iste naslove, uvijek istim redosljedom. Međutim, liste potcijenjenih serija imaju sasvim drugu energiju.

Tako je TIME objavio je izbor 50 najpotcenjenijih serija 21. vijeka, a među njima se našao i nama dobro poznat naslov: "Crashing" (prevedeno i kao "Privremeni smještaj"). Ipak, ovaj naslov Voler-Bridž iz 2016. je retko ko pogledao, iako je izašao iste godine kao i popularni "Fleabag".

Međutim, kako "Crashing" uskoro odlazi sa Netfliksa, ovo je idealno vrijeme da je pogledate dok možete, pogotovo što ima samo šest epizoda i bindžuje se za veče.

Crashing serija Izvor: YouTube

O čemu se radi u seriji "Crashing"?

Šestoro junaka stanuje u napuštenoj londonskoj bolnici kao "property guardians", odnosno, kao čuvari nekretnine, a zauzvrat imaju znatno nižu kiriju. Ovaj model postoji u gradovima s hroničnim nedostatkom pristupačnih stanova.

Priča počinje s Lulu koja stiže u London da iznenadi prijatelja iz djetinjstva Entonija, a tek na vratima shvata da je on vjeren za Kejt. Likovi su namjerno građeni kao blage karikature:

Lulu: Neobuzdana i napadna.

Neobuzdana i napadna. Kejt: Draga, pedantna i bolno nespretna.

Draga, pedantna i bolno nespretna. Melodi: Francuska umjetnica koja govori u aforizmima i prisvaja depresivnog Kolina kako bi slikala njegovu bol.

Francuska umjetnica koja govori u aforizmima i prisvaja depresivnog Kolina kako bi slikala njegovu bol. Sem: Potiskuje tugu za ocem tako što se zbližava sa cimerom koji ga privlači, ali se od emocija brani mačo i homofobnim forama.

Vidi opis Najpotcjenjenija serija 21. vijeka ima samo šest epizoda i bindžuje se za jedno veče Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youtube/Channel 4 Entertainment Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Channel 4 Entertainment Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Channel 4 Entertainment Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: printscreen/youtube/Channel 4 Entertainment Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Channel 4 Entertainment Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Channel 4 Entertainment Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: printscreen/youtube/Channel 4 Entertainment Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: printscreen/youtube/Channel 4 Entertainment Br. slika: 8 8 / 8

Ono što bi kod drugog autora bila zamjerka, kod Voler-Bridž je prepoznatljiv potpis. Ona gura likove u pretjerivanje, a onda im podmetne toliko emocije i istine da joj se morate nakloniti.

Njena komedija obrađuje stvarne probleme: stanovanje, tugovanje, ljubomoru i skrivenu se**ualnost, ali uvijek kroz spoj pretjerivanja, neprijatnosti i iznenadne emocionalne preciznosti.

Publika i kritika su velikodušni: na IMDb-ju ima ocenu 7,6, dok na Rotten Tomatoes bilježi 83% pozitivnih ocjena kritike i 90% publike, te ne čudi što ovu mini-seriju zovu "najpotcenjenijom vijeka".