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Objavljen prvi trejler za HBO seriju "Rat": Ovako izgleda kad se milionski brak raspadne u paramparčad

Objavljen prvi trejler za HBO seriju "Rat": Ovako izgleda kad se milionski brak raspadne u paramparčad

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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U novoj seriji "Rat" Dominik Vest i Sijena Miler prikazuju razvod koji uništava sve pred sobom.

Objavljen prvi trejler za HBO seriju "Rat" Izvor: Youtube printscreen/HBO Max

"Vi ste ovde oštećena strana." To je poruka koja odzvanja u ušima Dominika Vesta i Sijene Miler dok se pripremaju za okršaj u novoj seriji "Rat" produkcijskih kuća HBO i Skaj.

HBO je objavio trejler i prve fotografije ove brakorazvodne drame, u kojoj Vest i Miler glume tehnološkog preduzetnika Morgana Hendersona i filmsku zvezdu Karlu Duval usred mučnog i žestokog razvoda.

U njihovim uglovima stoje "Katkarts i sinovi" i "Tejlor i Birn", dvije najmoćnije advokatske kancelarije u Londonu. Ovaj razvod uvlači mladog advokata Džonatana "Džonija" Vorena (Arči Reno) u bespoštedni svijet u kom je ambicija valuta, izdaja strategija, a pobjeda jedino što je važno.

Serija od osam epizoda premijerno stiže 1. oktobra na HBO i 2. oktobra na Skaj. Serija "Rat" emitovaće se na platformi HBO Maks u SAD, Australiji, Jugoistočnoj Aziji, Latinskoj Americi, Francuskoj i Belgiji.

U ostalim ulogama pojavljuju se Fibi Foks kao Serena Birn, Džejms Makardl kao Nikolas Tejlor, Nina Sosanja kao Beatris "Kraljica Bi" Ubosi i Pip Torens kao Sent Džon Smolvud. Glumačku ekipu čine i Silija Imri, Nik Muhamed, Ema Lerd, Aran Merfi, Arči Pandžabi, Ejdrijan Skarboro, Šahin Džafargoli, Akija Henri, Honor Svinton Birn, Majls Džap, Kartanja Mejnard, Aleksandra Mardel, Dilan Merfi, Mark Kvartli i Stiv Ferst.

War | Official Teaser | HBO Max
Izvor: YouTube

Autor, scenarista i izvršni producent serije je Džordž Kej, zajedno sa izvršnim producentima Vilou Grils i Metom Sandfordom ispred kuće "Nju pikčers", kao i Suzan Brin, Benom Tejlorom, Andreom Djuzberi i Megan Spandžijan ispred Skaja. Glavni režiser je Ben Tejlor, dok je producent serije Lori Borg.

Druga sezona je već dobila zeleno svjetlo i trenutno je u produkciji. Marisa Tomej, Keli Makdonald i Dejvid Hervud predvodiće sljedeću pravnu borbu, u kojoj se njihovi advokati zapliću u eksplozivni slučaj klevete.

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