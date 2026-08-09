HBO Max najavio dokumentarac o "Gilmore Girls": Glumci se ponovo okupljaju i otkrivaju sve o čemu se ćutalo

Dokumentarac o "Gilmore Girls" donosi rijetke snimke i priče iza kulisa, uz učešće Loren Grejem i Ejmi Šerman-Paladino.

Izvor: Youtube printscreen/Gilmore Girls

Dvadeset godina nakon završetka serije "Gilmore Girls", HBO Max je saopštio da je u produkciji dokumentarni film o kultnom ostvarenju o majci i ćerki, u kom su glavne uloge tumačile Loren Grejem i Aleksis Bledel.

Dokumentarac, koji za sada nema zvaničan naslov, opisan je kao "rijedak pogled iza kulisa", a priču će ispričati autorka serije Ejmi Šerman-Paladino, njen suprug, izvršni producent i scenarista Danijel Paladino, Loren Grejem, kao i brojni članovi glumačke i autorske ekipe.

Gledaoci će imati priliku da iz prve ruke saznaju kako su "Gilmore Girls" nadmašile sva očekivanja i postale serija koja je osvojila više generacija. Dokumentarac će sadržati do sada neobjavljene snimke iza kulisa, neiskorišćene scene, kao i ekskluzivan uvid u originalne scenarije. Iz HBO Maxa ističu da je riječ o prvom zvanično odobrenom dokumentarnom filmu o ovoj seriji.

Prošlog avgusta, produkcijska kuća Ink on Paper Studios najavila je sopstveni nezavisni dokumentarni projekat o seriji pod nazivom "Searching for Stars Hollow", koji je kasnije preimenovan u "Drink Coffee, Talk Fast". U tom filmu pojavljuju se Čed Majkl Mari, Džared Padaleki, Keli Bišop, Keiko Adžena i još više od dvadeset glumaca koji su obilježili svih sedam sezona serije.

Prema informacijama objavljenim na Kikstarter stranici projekta, premijera dokumentarca bila je planirana za ljeto 2026. godine, ali Ink on Paper Studios za sada nije odgovorio na upite medija o trenutnom statusu produkcije.

Gilmore Girls: A Year in the Life | Main Trailer [HD] | Netflix Izvor: YouTube

Loren Grejem i Ejmi Šerman-Paladino u međuvremenu su udružile snage i na knjizi posvećenoj seriji "Gilmore Girls", koja će čitaocima ponuditi pogled iza kulisa kroz duhovite priče, lična sjećanja i do sada neobjavljene anegdote. Knjiga, koja još nema zvaničan naslov, trebalo bi da bude objavljena na jesen 2027. godine.

Serija "Gilmore Girls", koja prati život samohrane majke Lorelaj i njene inteligentne i ambiciozne ćerke Rori, bila je jedna od najgledanijih serija televizijske mreže WB tokom emitovanja od 2000. do 2007. godine.

Deset godina nakon završetka originalne serije, glavna glumačka postava – Loren Grejem, Aleksis Bledel, Džared Padaleki, Keli Bišop, Keiko Adžena, Melisa Makarti, Skot Paterson i Majlo Ventimilja – ponovo se okupila u nastavku "Gilmore Girls: A Year in the Life", koji je prikazan na Netfliksu. Ova mini-serija prati događaje deset godina nakon završetka originala kroz četiri epizode, od kojih je svaka smještena u jedno godišnje doba, a završava se šokantnim otkrićem da je Rori trudna.

Izvor: Vijesti.me/ MONDO