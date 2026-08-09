Izgorjeli ste na suncu? Evo šta treba da uradite odmah i koje greške da izbjegavate

Izgorjeli ste na suncu? Saznajte kako rashladiti i njegovati opečenu kožu, šta ne treba raditi i kada je potrebno potražiti ljekarsku pomoć.

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Sunčana opekotina je znak oštećenja kože UV zračenjem, a simptomi se mogu pojaviti tek nekoliko sati nakon izlaganja suncu.

Hlađenje kože, hidratantna njega i dovoljan unos tečnosti mogu ublažiti bol i nelagodu tokom oporavka.

Plikove ne treba bušiti, a kod jakih opekotina, dehidracije, visoke temperature ili drugih ozbiljnih simptoma potrebno je potražiti medicinsku pomoć.

Ljeto donosi duže dane i više vremena provedenog na otvorenom, ali dovoljno je i relativno kratko nezaštićeno izlaganje jakom UV zračenju da koža pocrveni, zaboli i postane osjetljiva.

Sunčana opekotina nastaje kada ultraljubičasto zračenje ošteti ćelije kože. Organizam na to reaguje upalom, zbog čega koža postaje crvena, topla, bolna i osjetljiva, a kod jačih opekotina mogu se pojaviti i plikovi.

Opekotina nije samo kratkotrajna neprijatnost. UV zračenje može napraviti dugotrajno oštećenje kože i povećati rizik od raka kože, zbog čega je važno reagovati čim primijetite prve simptome.

Prvo se sklonite sa sunca

Najvažniji prvi korak je jednostavan – sklonite se sa sunca i ostanite u zatvorenom ili u hladu dok se koža ne oporavi.

Dalje izlaganje UV zračenju može pogoršati oštećenje, pa je važno opečenu kožu zaštititi od sunca i tokom narednih dana.

Opekotine od sunca

Izvor: New Africa/Shutterstock

Rashladite kožu

Hladniji tuš ili kupka mogu pomoći da se smanje toplota, bol i nelagoda. Umjesto direktnog leda, preporučuju se hladne, vlažne obloge koje se mogu držati na koži nekoliko minuta i ponavljati tokom dana.

Nakon tuširanja kožu nemojte grubo trljati peškirom. Nježno je posušite tapkanjem.

Hidratacija može da umiri kožu

Nakon rashlađivanja može se nanijeti hidratantni losion ili gel. Preparati sa alojom verom ili sojom mogu pomoći u smirivanju nadražene kože, dok je bolje izbjegavati proizvode koji sadrže alkohol i mogu dodatno iritirati kožu.

Njegu možete ponavljati kada osjetite zatezanje ili nelagodu, posebno nakon tuširanja.

Pijte više tečnosti

Sok od grejpfruta

Izvor: BLACKDAY/Shutterstock

Sunčana opekotina može doprinijeti dehidraciji jer se dio tečnosti usmjerava prema površini kože tokom upalnog odgovora.

Zato je važno unositi dovoljno vode tokom oporavka, posebno ako ste prije pojave opekotine dugo boravili na visokim temperaturama.

Ako se pojave izražena žeđ, vrtoglavica, malaksalost ili drugi znaci dehidracije, potrebno je potražiti medicinsku pomoć.

Ne bušite plikove

Ako se na opečenoj koži pojave plikovi, nemojte ih bušiti. Koža preko plika predstavlja prirodnu zaštitu i smanjuje mogućnost infekcije.

Ako plik sam pukne, područje treba održavati čistim i zaštititi ga odgovarajućim zavojem.

Izbjegavajte dodatno iritiranje kože

Dok se koža oporavlja, izbjegavajte ponovno izlaganje suncu, agresivne preparate i postupke koji dodatno nadražuju opečeno područje.

Takođe, nemojte guliti kožu koja počne da se ljušti. Ljuštenje je dio procesa kojim organizam uklanja oštećeni površinski sloj kože.

Kada treba otići ljekaru?

Većina blažih sunčanih opekotina može se zbrinuti kod kuće, ali postoje situacije kada je potreban pregled.

Medicinsku pomoć treba potražiti ako se pojave veliki plikovi, naročito ako su na licu, šakama ili genitalnom području, jaka otečenost, pogoršanje bola ili znaci infekcije poput gnoja i širenja crvenila.

Posebno su zabrinjavajući visoka temperatura, povraćanje, konfuzija, vrtoglavica, nesvjestica ili izražena dehidracija. U takvim slučajevima potrebna je hitna medicinska procjena.

Kako spriječiti opekotine?

Najbolja zaštita je spriječiti da do opekotine uopšte dođe. Dermatolozi preporučuju sklanjanje u hlad, zaštitnu odjeću, šešir i naočare sa UV zaštitom, kao i korištenje širokospektralne, vodootporne kreme za sunčanje sa SPF 30 ili višim na nepokrivenim dijelovima kože.

Kremu za sunčanje treba obnavljati, posebno nakon kupanja ili znojenja. Zaštita je važna čak i kada nije ekstremno vruće, jer UV zračenje može oštetiti kožu i tokom oblačnih ili hladnijih dana.

Sunčana opekotina možda izgleda kao problem koji će nestati za nekoliko dana, ali svaka takva epizoda predstavlja znak da je koža pretrpjela UV oštećenje. Zato je najbolji “lijek” ipak prevencija – manje direktnog sunca, više hlada i dosljedna zaštita kože.