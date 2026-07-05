Kako da podstaknete proizvodnju kolagena? 5 navika čuva mladalački izgled kože, a jedan vitamin je ključ svega

Kako da podstaknete proizvodnju kolagena? Ovih 5 navika pomaže da koža duže ostane čvrsta.

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Kolagen je najzastupljeniji protein u ljudskom organizmu i glavni gradivni materijal kože, kostiju, zglobova, tetiva i krvnih sudova. Međutim, već poslije 25. godine njegova prirodna proizvodnja postepeno opada, pa koža vremenom gubi čvrstinu i elastičnost, a bore postaju vidljivije.

Iako taj proces ne možemo u potpunosti da zaustavimo, određene svakodnevne navike mogu da pomognu da se proizvodnja kolagena podrži i uspori njegovo razlaganje. Evo na šta bi trebalo da obratite pažnju.

1. Blokirajte kortizol i smanjite šećer

Prije nego što podstaknete stvaranje novog kolagena, važno je da smanjite faktore koji ubrzavaju njegovo propadanje.

Hronični stres povećava nivo kortizola, hormona koji dugoročno može negativno da utiče na regeneraciju organizma. Takođe, pretjeran unos šećera podstiče proces poznat kao glikacija, tokom kojeg se molekuli šećera vezuju za kolagenska vlakna, čineći ih manje elastičnim i otpornim. Pušenje dodatno pogoršava situaciju jer smanjuje dotok kiseonika i hranljivih materija do kože.

2. Ne preskačite SPF kremu

Ako postoji jedna navika koja može da sačuva kolagen, to je svakodnevna zaštita od sunca.

UVA zraci prodiru duboko u kožu tokom cijele godine, čak i kada je oblačno ili kada boravite pored prozora. Oni ubrzavaju razgradnju kolagenskih vlakana, što doprinosi opuštanju kože i nastanku bora. Dermatolozi zato preporučuju svakodnevnu upotrebu kreme sa zaštitnim faktorom od najmanje SPF 30.

Kako da podstaknete proizvodnju kolagena

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3. Unosite proteine i minerale

Organizam kolagen proizvodi od amino-kiselina, pa je ishrana bogata kvalitetnim proteinima važna za njegovu sintezu. Na jelovniku bi redovno trebalo da se nađu jaja, riba, piletina, ćuretina, mahunarke, kao i dugo kuvane supe i bujoni, koji prirodno sadrže kolagen.

Ne zaboravite ni minerale poput cinka i bakra, koji učestvuju u njegovom stvaranju. Dobar izbor su orašasti plodovi, sjemenke bundeve, susam i druge sjemenke koje lako možete dodati doručku ili salati.

4. Uzimajte dovoljno vitamina C

Bez vitamina C organizam ne može efikasno da stvara kolagen, zbog čega je ovaj vitamin jedan od njegovih najvažnijih saveznika. U ishranu redovno uključujte papriku, citruse, kivi, jagode, peršun i drugo voće i povrće bogato vitaminom C.

Osim kroz ishranu, vitamin C može biti koristan i u rutini njege kože. Serumi sa ovim sastojkom pomažu u zaštiti kože od oksidativnog stresa i doprinose blistavijem tenu, dok istovremeno podržavaju prirodne procese obnove kože.

5. Spavajte koliko treba

Dok spavate, organizam obavlja najveći dio procesa regeneracije. Tokom dubokog sna luči se hormon rasta koji učestvuje u obnavljanju tkiva, uključujući i sintezu kolagena. Hroničan nedostatak sna održava povišen nivo kortizola i otežava prirodnu regeneraciju organizma.

Zato pokušajte da svake noći spavate do osam sati, provetrite spavaću sobu i odložite telefon barem sat vremena prije odlaska u krevet.