Da li imate suve ispucale pete? Tijelo vas možda upozorava na ozbiljniji problem od njege

Ispucale pete ljeti su čest problem, ali ako suvoća ne prolazi, to može biti znak ozbiljnijih bolesti poput dijabetesa ili štitne žlijezde.

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Ispucale pete su čest problem, naročito leti kada nosimo otvorenu obuću, više hodamo bosi i koža stopala brže gubi vlagu. Ipak, ako se suvoća stalno vraća, ako pete pucaju do bola ili se stvaraju duboke ranice, problem ne bi trebalo da posmatrate samo kao pitanje njege.

Odakle potiče problem ispucalih peta?

Iako je koža na petama čak dva puta deblja od kože koja prekriva druge dijelove tijela, problem ispucalih peta nije rijedak. U glavne uzroke suvih stopala ubrajaju se:

neodgovarajuća obuća koja steže ili je napravljena od sintetičkih materijala,

prekomjerna tjelesna težina,

deformiteti stopala i nepravilnosti u njihovoj građi,

često nošenje cipela na štiklu,

trudnoća,

nedovoljna higijena i zanemarivanje nege,

ishrana siromašna vitaminima, naročito vitaminom A,

neuhranjenost,

nepravilno izvedeni kozmetički tretmani,

genetska predispozicija,

uzimanje određenih lijekova, na primjer tableta za razređivanje krvi.

Ispucale pete česta su pojava i kod starijih osoba, kod kojih koža više nije elastična i zategnuta kao ranije. Godine takođe doprinose slabijoj nezi kože stopala, što je često posljedica toga što starije osobe ne mogu samostalno da brinu o sopstvenim potrebama i higijeni.

Ispucale pete mogu da budu znak bolesti

Osim što predstavljaju estetski problem, ispucale pete mogu mnogo da otkriju o stanju našeg organizma. Ova pojava česta je kod osoba koje se bore sa reumatizmom, kao i sa kožnim bolestima poput psorijaze, ekcema ili atopijskog dermatitisa. Suva stopala su čest problem i kod dijabetičara, jer dijabetes doprinosi pretjeranom isušivanju i pucanju kože.

Još jedno stanje na koje mogu da ukazuju ispucale pete jeste usporen rad štitne žlijezde. Suva koža stopala u ovom slučaju nastaje zbog usporenog protoka krvi, što dovodi do hrapavosti kože i stvaranja zadebljanja.

Ponekad su direktan uzrok pucanja peta deformiteti stopala, na primjer ravna stopala, koja dovode do nepravilnog pritiska na stopalo. Vrlo slična situacija je i kod zapaljenja plantarnog fasctisa.

Drugi primjeri bolesti kod kojih može da dođe do upornog pucanja i suvoće peta jesu bolesti bubrega, Daunov sindrom, pa čak i limfom, jedan od najčešće dijagnostikovanih karcinoma krvi.

Kako da se izborite sa ispucalim petama?

Stopala su izuzetno osjetljiv dio tela koji zahtijeva posebnu pažnju i njegu, pogotovo jer su izložena stalnom pritisku i naporu. Zbog toga je važno da im obezbijedite udobnost izborom kvalitetne obuće, koja odgovara veličini i obliku stopala.

Preporučuju se i kupke u kojima se stopala izlažu termičkom šoku. Naizmjenično potapanje suvih peta u toplu, a zatim u hladnu vodu, može da poboljša prokrvljenost i stimuliše tkiva da obnavljaju oštećenu kožu.

Ukoliko imate suve i ispucale pete, trebalo bi da obratite pažnju i na svakodnevnu ishranu. Posebno je važno da uvedete namirnice bogate vitaminom A, kao i svježe povrće koje će ishranu obogatiti neophodnim mineralima i hranljivim materijama. Zdrava ishrana može da poboljša stanje kože i njenu ishranjenost.

Suprotno uvjerenju mnogih, stručnjaci ne preporučuju korišćenje kamena za pete i samostalno uklanjanje zadebljale kože. Razlog je jednostavan. Kamen za pete može da bude leglo bakterija koje lako mogu da prodru ispod površine suve kože i dovedu do razvoja opasnih infekcija.

Razumniji izbor jeste odlazak kod stručnjaka. Ipak, treba da imate na umu da oporavak zapuštenih peta može da potraje. Uz stručnu pomoć i uvođenje preporučenih kozmetičkih postupaka, stopalima možete da vratite zdrav i negovan izgled.

(MONDO)