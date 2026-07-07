Mnoge žene ih uklanjaju, ali rijetko znaju zašto nastaju: Šta otkrivaju dlačice na licu

U nastavku donosimo sve što treba da znate o dlačicama na bradi kod žena.

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Prisustvo tankih, jedva primjetnih dlačica na licu sasvim je prirodna pojava. Zavisi od djelovanja hormona i genetskih predispozicija svake osobe. Ipak, može da se dogodi da te dlake postanu deblje, tamnije i vidljivije. To je važan signal koji nijedna žena ne bi trebalo da ignoriše.

Maljavost tijela zavisi od individualnih genetskih predispozicija i rada hormona. Nježne dlačice iznad usana, na bradi ili vratu prirodna su pojava i ne bi trebalo da zabrinjavaju žene sve dok ne izazivaju nelagodnost ili ne utiču na samopouzdanje. Međutim, ako dlačice na licu postaju sve gušće, tamnije i problematične, trebalo bi otići kod ljekara i potražiti odgovor na pitanje šta je uzrok.

Ponekad dlačice koje se pojavljuju kod žena mogu da budu znak poremećaja hormonske ravnoteže, odnosno previsokog nivoa muškog hormona testosterona ili signal bolesti koja zahtijeva liječenje.

Hirzutizam - odakle potiče dlaka muškog tipa na licu kod žena?

Guste, tamne i sve brojnije dlačice mogu da budu znak hormonskog poremećaja. Iako su androgeni i testosteron muški polni hormoni, njihovo prisustvo u ženskom organizmu je normalno, ali samo do određene granice. Kada njihov nivo počne naglo da raste, žene mogu da primijete neuobičajene simptome.

Neestetska i neprijatna maljavost koja se javlja na licu kod žena naziva se hirzutizam. To je stanje izazvano prevelikom količinom pomenutih hormona, koji dovode do pojave dlaka karakterističnih za muškarce, najčešće u predijelu nausnica, brade i vrata.

Prema nekim navodima, pojačano lučenje androgenih hormona kod žena može da bude povezano sa previsokim nivoom insulina. To može da podstakne jajnike da luče znatno veću količinu androgena nego što je potrebno.

Ipak, to nisu jedini uzroci ove prilično neprijatne pojave. Šta još može da izazove sitne dlačice na bradi kod žena?

Uzroci pojave dlačica na bradi kod žena

Još jedan mogući uzrok pojave dlaka na mjestima koja nisu tipična za žene jeste sindrom policističnih jajnika, skraćeno PCOS. I u ovom slučaju glavni krivac je previsoka koncentracija muških hormona. Stručnjaci procjenjuju da PCOS pogađa više od 15 odsto žena u reproduktivnom dobu i skoro 72 odsto žena pred menopauzu. Osim toga, uporne dlačice mogu da budu i mogući simptom cista i tumora koje je potrebno ukloniti što je prije moguće.

Rjeđi, ali potencijalni uzroci pojačane maljavosti ženskog lica mogu da budu i druga oboljenja, među kojima su:

Akromegalija - nasljedna bolest izazvana prekomjernim lučenjem hormona rasta. Njene komplikacije mogu da dovedu do kardiovaskularnih problema, tegoba sa koštano-zglobnim, digestivnim, respiratornim ili nervnim sistemom.

- nasljedna bolest izazvana prekomjernim lučenjem hormona rasta. Njene komplikacije mogu da dovedu do kardiovaskularnih problema, tegoba sa koštano-zglobnim, digestivnim, respiratornim ili nervnim sistemom. Uvećanje nadbubrežnih žlijezda - osim neuobičajene maljavosti na licu, može da se ispolji i dubljim, "muškim" glasom, kao i povećanjem tjelesne mase. Uvećanje nadbubrežnih žlijezda može da bude izazvano prisustvom tumora ili cista.

- osim neuobičajene maljavosti na licu, može da se ispolji i dubljim, "muškim" glasom, kao i povećanjem tjelesne mase. Uvećanje nadbubrežnih žlijezda može da bude izazvano prisustvom tumora ili cista. Gojaznost

Kušingov sindrom - nastaje kao posljedica prekomjerne proizvodnje kortizola, poznatog i kao hormon stresa. Ovo stanje može da se ispolji upornim glavoboljama, visokim nivoom androgena i sklonošću ka brzom gojenju.

Uzimanje lijekova i maljavost lica kod žena

Dlačice na bradi ili vratu mogu da se pojave i kao neželjeni efekat uzimanja određenih lijekova. Takvo dejstvo mogu da imaju, između ostalog, anabolički steroidi, poznati i kao zabranjene doping supstance koje, na primjer, sportisti ponekad nezakonito koriste, kao i imunosupresivni lijekovi, koji slabe imunitet i koriste se u liječenju alergija ili autoimunih bolesti.

Kako da se riješite neprijatnih dlačica na licu?

Liječenje ovog stanja zavisi od faktora koji ga izaziva. Na primjer, ako je razlog pojave dlačica na bradi, vratu ili iznad usana tumor koji izaziva uvećanje nadbubrežnih žlijezda, potrebno je razmotriti njegovo uklanjanje. Ponekad se preporučuje i promjena svakodnevne ishrane, sa ciljem skidanja viška kilograma i smanjenja masnog tkiva koje može da šteti zdravlju.

Ako želite da uklonite dlake sa lica, danas postoje sljedeće mogućnosti:

laserska epilacija;

čupanje pojedinačnih dlačica pincetom;

klasično brijanje dlačica brijačem;

depilacija voskom ili šećernom pastom.

Ako vam maljavost na licu predstavlja veliki problem, obratite se ljekaru. Nakon odgovarajućih analiza krvi i utvrđivanja konkretnog uzroka, ljekar će preporučiti dalje korake. Često je potrebno uvesti hormonsku terapiju koja stabilizuje nivo androgena.

(MONDO)