Život žene koja je dlakava poput muškarca: Maltretirali su me i zvali majmunom

Samanta Alen pati od hirztizma - stanja pojačane maljavosti muškog tipa kod žena, zbog čega svakodnevno trpi uvrede na račun fizičkog izgleda.

Izvor: Instagram/printscreen/bodyicanflaunt

Samanta Alen imala je samo osam godina kada je počela da brije noge. Za razliku od svojih vršnjakinja, Samanta je imala dlake na licu i prije nego što je napunila 11 godina. Tada su počele prve uvrede i oštri komentari, a onda joj je dijagnostikovan hirzutizam, stanje pojačane maljavosti muškog tipa kod žena. Osim toga, Samanti je ustanovljen i sindrom policističnih jajnika, te se tako borila sa aknama i poremećajem mensturalnog ciklusa.

Iako je bila posvećena zdravom načinu života i fizičkoj aktivnosti, Samanta nikako nije uspijevala da skine kilograme. U najtežem stanju, imala je 125 kilograma, zbog čega je na kraju bila i u bolnici na ispitivanju.

"Patila sam od sindroma policističnih jajnika i hirzutizma od vrlo mlade dobi. Noge sam počela da brijem kad sam imala osam godina i imala sam dlačice na licu sa 11. Maltretirali su me tokom cijele osnovne i srednje škole, ljudi su me zvali majmunom i muškarcem. Nisam ni poznavala polovinu ljudi koji su me maltretirali", ispričala je Samanta za Metro.

"Odlučila sam se za operaciju mršavljenja jer sam s 25 godina završila na hitnoj dok sam radila, usred smjene. Osjećala sam se kao da ću se onesvijestiti i bila sam izuzetno slaba", otkrila je Samanta koja je nakon operacije 2019. godine izgubila oko 45 kilograma.

Ipak, uprkos svim komplikacijama, Samanta sada čeka prvo dijete.

"Čak i nakon začeća može biti vrlo rizično nositi dijete do samog termina porođaja. Međutim, imala sam idiličnu trudnoću. U početku sam se konsultovala sa stručnjakom i postavila milion pitanja, ali sada sam u fazi pred porođaj bez komplikacija i ne mogu biti srećnija", ispričala je.

Izvor: Instagram/bodyicanflaunt/Screenshot

"Ljudi ostavljaju negativne komentare na moje slike ili ostavljaju emodži koji povraća kada vide slike mojih dlačica. Ne dopuštam da mi to smeta jer često dobijam privatne poruke od žena koje dijele svoje priče o ovom poremećaju. Javile su mi se mnoge od njih koje su tvrdile da sam hrabra i da moje slike i priča pomažu njima u njihovoj borbi", zaključila je Samanta.

