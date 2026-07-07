Zašto je banana najlošiji izbor za doručak? Sve u šta ste vjerovali je greška

Vjerovali ili ne, čak četvrtinu omiljene žute voćke čini šećer, zbog čega je nazivaju i prirodnim slatkišem.

Izvor: Shutterstock

Iako je zasitna i praktična, banana nije idealan izbor za doručak.

Omiljenu žutu voćku stručnjaci nazivaju prirodnim slatkišem.

Čak 25 odsto banane čine šećeri.

U jutarnjoj žurbi, a ipak uz želju da ne izlazimo iz kuće bez doručka, mnogima je najlakše da posegnu za bananom. Hranljiva je i daje osjećaj sitosti, pa ju je najlakše pojesti samu na brzinu kao zdrav način da prevarimo glad, a tu su i brzi i laki recepti poput ovsenih kaša sa bananom, koje se spremaju za čas pa se lako uklapaju u užurbanu jutarnju rutinu.

Međutim, koliko je banana zdrav izbor kada je u pitanju doručak?

Stručnjaci kažu da banana čak može biti štetna ako se koristi ako zamjena za doručak.

Nutricionista dr Daril Gofre objašnjava da je razlog tome činjenica da se banana 25 odsto sastoji do šećera i da pripada umjereno kiselim namirnicama. Zbog toga ona daje dobar nivo enerije u trenutku, ali ubrzo čini da opet ogladnite i osjećate se umorno. Gofre naziva banane prirodnim slatkišem i dodaje kako izazivaju napade glad, a na kraju i prejedanje.

Izvor: Shutterstock

Ali, ako bananu iskombinujete sa zdravim mastima, začinima i biljkama, možete se izboriti sa naglim skokom insulina. Dr Gofre savjetuje sastojke poput koksoovog putera, sirovih badema, lanenog i čia sjemena, jer su odlične za neutralisanje kiselosti banane kako bi se maksimalno iskoristili benefiti kalijuma, vlakana i magnezijuma, bez skoka šećera.

Za najbolji doručak doktor preporučuje jaja, ovsenu kašu sa jabukom i orašastim plodovima, tortilje sa sirom i sendvič sa avokadom.

Ističe kako su i pite i neka peciva uz šolju jogurta ili mlijeka sasvim u redu za doručak, ali ističe da bi to trebalo da praktikujete s vremena na vrijeme, nikako svakog dana, jer to za posljedicu može da ima nakupljanje viška kilograma i sve negativno što sa sobom donosi nezdrava ishrana.

(Lepa i srećna/Mondo)