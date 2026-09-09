Apsolutni debakl 3. sezone "Kuće zmaja": Više nije ni u top 10, serija zabilježila brutalan pad sa blam ocjenom

Iako se očekivalo da će popularnost "Kuće zmaja" polako padati nakon prikazane treće sezone, uslijedio je brutalan "rez" gledalaca, a ocjena je takođe iznenađujuće niska

Izvor: printscreen/youtube/ HBO Max

Iako je "Game of Thrones" bio jedan od najvećih HBO hitova svih vremena, ova franšiza nastavila je da živi i kroz nove projekte. Prvi među njima bio je "House of the Dragon" ("Kuća zmaja", mračna saga o Targarijenima i njihovim zmajevima smještena oko 200 godina prije originalne serije.

Tokom 2026. godine franšiza je proširena znatno vedrijim spinofom "A Knight of the Seven Kingdoms", ali je istovremeno premijerno prikazana i treća sezona "House of the Dragon".

House of Dragons trejler 3. sezona Izvor: YouTube

Nova sezona donijela je pad Renire Targarijen i stradanje brojnih ključnih likova. Tokom nedjeljnog emitovanja, serija je ubrzo izbila na sam vrh gledanosti na platformi HBO Max širom svijeta, uključujući i vodeće mjesto na američkoj listi. Međutim, toj dominaciji je sada došao kraj.

"House Of The Dragon" više nije u 10 najgledanijih

"House of the Dragon" više se ne nalazi na listi top 10 najgledanijih TV serija na platformi HBO Max u SAD-u, a ništa nije drugačija situacija ni na ostalim tržištima. Fantastični spektakl nalazio se na samom vrhu ili pri vrhu ove liste još od 22. juna, a iako je bilo očekivano da će interesovanje postepeno opadati nakon što je posljednja epizoda prikazana 9. avgusta, serija je potpuno ispala sa top lista već početkom septembra, ni mjesec dana kasnije.

Izvor: YouTube/HBO

Od ponedjeljka, 7. septembra, vodeće mjesto na američkoj listi preuzela je DC-jeva serija "Lanterns", koja je u nedjeljnom terminu na HBO-u zamijenila Targarijene. Na listi najgledanijih trenutno se nalaze i serije "Stuart Fails to Save the Universe", "Hard Knocks", "President Curtis", "Rick and Morty" i druge.

Iznenađujuće brz pad gledanosti

Gubitak mjesta na listi najgledanijih bio je neminovan, ali iznenađuje brzina kojom se to dogodilo. Očekivalo se da će završetak sezone privući gledaoce koji su čekali da sve epizode budu dostupne kako bi ih odgledali odjednom, kao i one koji žele ponovo da pogledaju cijelu sezonu. Jedan od razloga za ovakav pad mogla bi biti i prosjek ocjena publike na sajtu Rotten Tomatoes, gdje treća sezona serije "House of the Dragon" ima skromnih 65% pozitivnih glasova.