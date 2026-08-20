Ted otkrio istinu o ekipi serije "Kako sam upoznao vašu majku": Glumac priznao da li je u kontaktu sa kolegama

Džoš Radnor otkrio je da ekipa serije "Kako sam upoznao vašu majku' više nije bliska".

Izvor: Youtube/ BSE Show

Džoš Radnor je otkrio da ekipa serije "Kako sam upoznao vašu majku" više nije "ni najmanje" bliska.

"Ne mislim to na neki dramatičan način", rekao je glumac u nedeljnoj epizodi podkasta "Half the Picture", prije nego što je ispričao u kakvom je odnosu sa svakim od svojih bivših kolega.

Radnor je objasnio da je u martu u svom podkastu posvećenom ponovnom gledanju serije ugostio Nila Patrika Harisa, gdje su vodili "zanimljiv razgovor o tenzijama" koje su imali na snimanju kultnog sitkoma. Radnor je rekao da se on i Džejson Sigel "s vremena na vrijeme čuju porukama", ali je napomenuo da zvezdu serije "Shrinking" nije vidio "baš dugo".

Ovaj 52-godišnjak je dodao da je Kobi Smalders video dva puta preko Zuma, povodom njena dva gostovanja u podkastu, dok Elison Hanigan nije video još od svog vjenčanja sa Džordanom Džejkobs u januaru 2024. godine.

Ipak, Radnor je naglasio da i dalje gaji "ljubav" prema svim svojim bivšim kolegama.

"To je kao na fakultetu, gdje provodite veoma intenzivan period zajedno i mislite da ćete biti... ne možete ni da zamislite da se ne viđate svaki dan", objasnio je. "A onda se sve jednostavno raziđe, ode svako na svoju stranu i nastavi svoj život."

Radnor, koji je tumačio lik Teda Mozbija u seriji nagrađenoj Emijem, objasnio je da su obožavaoci oduvijek žudeli za tim da glumci budu bliski i u privatnom životu.

"Ljudi zaista žele da veruju da, recimo, Nil, Džejson i ja zajedno obilazimo barove po Njujorku. Ljudi stvarno žele u to da vjeruju", rekao je Radnor i dodao: "To više liči na porodicu nego na prijatelje, u smislu da porodicu ne birate. Mi smo izabrani na kastingu. Nismo birali jedni druge. A porodična dinamika dođe do izražaja kada ste tako dugo u takvom okruženju."

How I Met Your Mother | Trailer Izvor: YouTube

Radnor je ponovio da među glumačkom ekipom postoji "duboka, bogata i vjerovatno večna" ljubav, ali da to "nije aktivna ljubav".

Serija "Kako sam upoznao vašu majku", koja se emitovala devet sezona od 2005. do 2014. godine na televiziji CBS, prati samca Teda Mozbija i njegovu grupu prijatelja u Njujorku.

Ranije ove godine, Radnor i Haris (53) raspetljali su neke od svojih problema sa snimanja u podkastu "How We Made Your Mother", pri čemu je Haris priznao da je osjećao kako je njegova gluma ženskaroša Barnija Stinsona "nervirala" Radnora.

"Sjećam se da sam često tokom snimanja osjećao tvoju frustraciju jer si želeo da scena bude dobra, dok sam te ja gledao u stilu: 'Čovječe, pa ja ovde izvodim foru i pravim gluposti'", rekao je Haris svom bivšem kolegi.

Radnor je potvrdio da je tada osećao tenziju između njih dvojice, ali je napomenuo da je ta drama "možda bila posljedica blage pometnje između glumca i lika".

Pored toga, Radnor je priznao da se osjećao nesigurno tokom snimanja jer je ostatak ekipe, uključujući Harisa, u to vrijeme bio poznatiji od njega.

"Mislim da sam samo pokušavao da se izborim sa mnogo različitih stvari i emocija, pa su one ponekad izbijale na pogrešan način", rekao je.