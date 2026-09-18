Spasite omiljeno cvijeće na vrijeme: Koje obavezno mora u kuću, a koje možete da sačuvate od zime i napolju

Koje cvijeće treba unijeti u kuću prije prvog mraza? Pročitajte koje biljke ne podnose hladnu zimu

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Dolazak hladnijih dana označava ključni period u sezonskoj njezi cvijeća, kada je neophodno blagovremeno prilagoditi uslove gajenja osjetljivih vrsta.

Dok pojedine višegodišnje biljke bez ikakvih poteškoća mogu da prezime na otvorenom, tropske i suptropske vrste zahtijevaju hitnu zaštitu i premještanje u zatvoren prostor prije prvih mrazeva.

Pravovremena priprema i poznavanje potreba biljaka tokom zimskog perioda osnova su za njihovo uspješno preživljavanje i buđenje u punom sjaju sa dolaskom proljeća.

Kada je vrijeme da se biljke unesu unutra?

Praćenje meteoroloških uslova: Optimalan trenutak za unošenje osjetljivih biljaka zavisi prvenstveno od vremenske prognoze, s akterom na pojavu prvih prizemnih mrazeva.

Optimalan trenutak za unošenje osjetljivih biljaka zavisi prvenstveno od vremenske prognoze, s akterom na pojavu prvih prizemnih mrazeva. Okvirni kalendar: Kraj septembra i početak oktobra predstavljaju idealan vremenski period za početak priprema, naročito kada noćne temperature počnu da se približavaju granici od 10 stepeni.

Kraj septembra i početak oktobra predstavljaju idealan vremenski period za početak priprema, naročito kada noćne temperature počnu da se približavaju granici od 10 stepeni. Izbor prostorije za prezimljavanje: Adekvatan prostor ne mora nužno da bude grijan; svijetla, zastakljena veranda ili svijetla i prohladna prostorija bez mraza često su znatno bolji izbor u zavisnosti od specifičnih potreba vrste.

Koje biljke mogu da ostanu napolju tokom zime?

Mnoge baštenske biljke pokazuju visoku otpornost na niske temperature, naročito kada su direktno zasađene u zemlji: Božur: Višegodišnja biljka čiji nadzemni dio prirodno odumire tokom zime, dok korijen u zemlji može da ostane zdrav i pusti proljećne izdanke.

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Ruža: Baštenske sorte dobro podnose hladnoću, mada se u oštrijim uslovima korijen dodatno štiti nagrtanjem zemlje ili malča, dok je biljkama u saksijama potrebna pojačana pažnja zbog bržeg hlađenja supstrata.

Hortenzija : Većina vrsta uspješno prezimljava napolju, uz napomenu da mlađim primjercima i onima u posudama može biti potrebna zaštita korijena.

: Većina vrsta uspješno prezimljava napolju, uz napomenu da mlađim primjercima i onima u posudama može biti potrebna zaštita korijena. Čuvarkuća i lavanda: Izuzetno otporna čuvarkuća i lavanda bez problema ostaju u bašti, s tim što lavanda zahtijeva odlično drenažno zemljište kako bi se spriječilo truljenje korijena od viška zimske vlage.

Izuzetno otporna čuvarkuća i lavanda bez problema ostaju u bašti, s tim što lavanda zahtijeva odlično drenažno zemljište kako bi se spriječilo truljenje korijena od viška zimske vlage. Proljećne lukovice: Lala, narcis, ljiljan i zumbul ostaju u zemlji tokom hladnih mjeseci i niču sa prvim proljećnim otopljenjem.

lale

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Koje cvijeće obavezno treba skloniti od mraza?

Za razliku od otpornih vrsta, sljedeće balkonske i baštenske biljke ne tolerišu niske temperature i moraju se skloniti na sigurno:

Palme: Tropske i suptropske vrste koje nikako ne podnose mraz.

Tropske i suptropske vrste koje nikako ne podnose mraz. Hibiskus: Osjetljive tropske forme koje zahtijevaju zaštitu u zatvorenom prostoru.

Osjetljive tropske forme koje zahtijevaju zaštitu u zatvorenom prostoru. Limun i drugi citrusi: Saksijske forme trpe ozbiljna oštećenja na mrazu i traže svijetlu prostoriju tokom zime.

Saksijske forme trpe ozbiljna oštećenja na mrazu i traže svijetlu prostoriju tokom zime. Oleander (lijander): U kontinentalnim uslovima obavezno se unosi prije prvih jačih hladnoća.

U kontinentalnim uslovima obavezno se unosi prije prvih jačih hladnoća. Muškatle i geranijum: Popularne balkonske vrste koje odlično prezimljavaju u svijetlim i prohladnim prostorijama.

Popularne balkonske vrste koje odlično prezimljavaju u svijetlim i prohladnim prostorijama. Petunije i surfinije: Tradicionalno se tretiraju kao jednogodišnje biljne kulture i ne podnose niske temperature, piše Direktno.

Tradicionalno se tretiraju kao jednogodišnje biljne kulture i ne podnose niske temperature, piše Direktno. Fuksije: Izrazito osjetljive na hladnoću, te se sklanjaju u zatvoreno.

Izrazito osjetljive na hladnoću, te se sklanjaju u zatvoreno. Dalije, begonije i kane: Zahtijevaju specifičnu pripremu – dalije i kane se najčešće vade iz zemlje, dok se begonije unose u zavisnosti od konkretnog varijeteta.

U galeriji pogledajte prelijepe primjerke dalija.

Vidi opis Spasite omiljeno cvijeće na vrijeme: Koje obavezno mora u kuću, a koje možete da sačuvate od zime i napolju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 12 / 12 AD

Kako pripremiti cvijeće za prezimljavanje?