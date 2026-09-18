Stan koji se stalno iznova otkriva: Drvo, kamen i svjetlost stvaraju poseban enterijer

Umjesto klasičnih soba i zidova koji zatvaraju prostor, ovaj stan je renoviran tako da bude otvoren i fluidan, a modernom stilu doprinose posebno izabrane zavjese i vrata.

Izvor: SuperProstor

Projekat enterijera stana polazi od transformacije zatečene realnosti. Umjesto statičnog rasporeda tipičnog za savremenu stanogradnju, prostor je reorganizovan kao dinamičan sistem odnosa, kretanja i pogleda. Dizajnom se prostor ne tretira kao zbir prostorija, već kao kontinuirano polje koje se aktivira upotrebom.

Preoblikovanjem i oslobađanjem postojećih osa kretanja ostvaren je potpuno nov i funkcionalniji raspored. Centralni, kompaktni drveni volumen obuhvata kuhinju, prostor za skladištenje i tehničke funkcije, i na taj način postaje prostorni oslonac oko kog se organizuje svakodnevni život.

Ovaj monumentalni element ne dijeli stan, već ga pokreće, a kretanje se odvija duž glavnih osa i kružno oko jezgra. Niz otvora, prolaza i vizura formira sekvence perspektiva, svjetla i intimnosti, omogućavajući da se enterijer stalno iznova otkriva. Ideja slobodne fasade predstavlja dodatni sloj ove prostorne strategije.

Izvor: SuperProstor

Visoka pivot vrata, od poda do plafona, oslobađaju obod stana i brišu granicu između enterijera i eksterijera, dopuštajući fleksibilnost korišćenja i kontinuitet svjetlosti. Rolo zavjese dodatno transformišu karakter prostora – oblikovno i atmosferski – kontrolišući intenzitet i disperziju prirodnog osvjetljenja i omogućavajući različite scenarije ambijenta tokom dana. Arhitektonski izraz je sveden i tih.

Materijalizacija, umesto dekorativnosti, slavi taktilnost i plemenitost prirodnih materijala – drvo, kamen, tekstil i svijetli pod. Svjetlost je integrisana u spojeve i površine, naglašavajući prostorne planove i dubinu. Slobodni elementi namještaja „plove“ kroz prostor, definisani funkcijom, kretanjem i efikasnošću, a ne formalnim gestom. Funkcije su fluidne i promjenljive, prilagođene savremenom načinu života, bez strogo definisanih granica.

Rješenje predstavlja direktan odgovor na potrebe klijenta za racionalnim, mirnim i prilagodljivim domom. Kompaktna organizacija maksimizuje upotrebljivu površinu i produžava životni ciklus prostora, potvrđujući odgovornost prema resursima. Pogledajte detalje u galeriji slika.