Kako se presađuju orhideje? Ako kora liči na običnu zemlju, imate još vrlo malo vremena da spasite biljku

Orhideje već dugo imaju reputaciju najkapricioznijih sobnih biljaka, ali istina je da one samo traže uslove koji podsjećaju na njihovo prirodno stanište

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Za razliku od većine sobnih biljaka, orhideje u prirodi ne rastu u zemlji, već se svojim vazdušnim korijenjem oslanjaju na stabla drveća ili stijene u prašumama. Zato klasična, gusta zemlja za cvijeće za njih predstavlja sigurnu smrt jer im uskraćuje dotok vazduha i brzo dovodi do truljenja korijena.

Da bi vaša orhideja cvjetala godinama, s vremena na vrijeme morate da joj obezbijedite novi prostor i osvježite podlogu, prateći nekoliko jednostavnih i logičnih pravila.

Prvi put orhideju treba da presadite kad novu biljku donesete iz prodavnice, ali tek pošto ona potpuno završi sa cvjetanjem. Proizvođači ih često transportuju u sfagnumu, gustoj vrsti mahovine koja zadržava previše vlage, što je idealno za transport, ali pogubno za dugoročni život u stanu.

Nakon tog inicijalnog reseta, biljku je dovoljno presaditi na svake dvije godine. Vremenom se krupni komadi kore u saksiji raspadaju, pretvaraju u sitne djeliće i polako zatvaraju prostor za disanje. Čim primijetite da kora liči na običnu zemlju, da korijenje masovno izlazi kroz drenažne otvore ili da listovi počinju da žute, to je jasan signal da je vrijeme za akciju. Idealno vrijeme za ovaj posao su proljeće i ljeto, kada je biljka u fazi aktivnog rasta i lakše podnosi promjenu.

Sam proces započinje pažljivim vađenjem biljke iz stare posude. Ako osjetite otpor, nemojte je vući za listove jer možete trajno oštetiti krunu biljke. Umjesto toga, blago istrljajte plastične stranice saksije kako bi se korijenje odvojilo od zidova.

kako presaditi orhideju

Izvor: Shutterstock

Kada oslobodite biljku, prstima nježno uklonite sve stare komade kore i mahovine. Zdravo korijenje prepoznaćete po tome što je jedro, čvrsto i ima svijetlozelenu ili srebrno-bijelu boju. Sve ono što je braon, mekano, šuplje ili gnjecavo morate odmah da odstranite oštrim makazama koje ste prethodno dezinfikovali alkoholom.

Za novi dom vaše orhideje izaberite prozirnu plastičnu saksiju koja je tek za santimetar ili dva veća od prethodne. Prozirni zidovi su važni jer korijenje orhideje, baš kao i listovi, vrši fotosintezu i traži svjetlost. Na dno saksije stavite tanak sloj svježe, krupne supstratne kore, a zatim pozicionirajte biljku u sredinu.

kako presaditi orhideju

Izvor: Shutterstock

Dok jednom rukom držite osnovu biljke, drugom lagano dopunjavajte prazan prostor oko korijenja novom korom. Tokom punjenja povremeno kucnite saksijom o sto kako bi komadići sami skliznuli u sve šupljine, bez potrebe da ih gurate prstima i rizikujete da polomite osjetljivo korijenje. Biljku posadite tako da osnova listova ostane tik iznad ivice saksije, a nakon toga je dobro zalijte mlakom vodom i smjestite na svijetlo mjesto bez direktnog sunca.

Pogledajte prelijepe orhideje u galeriji slika.