Prašak, tečni deterdžent ili kapsule za pranje veša? Razlika je veća nego što mislite

Koji deterdžent za pranje veša koristite? Pogrešna odluka može da ima neprijatne posljedice.

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Akcije mame, navike nas upućuju na provjerena rješenja, ali rezultati često razočaraju. Crne bluze pune grudvica, požutjele bijele košulje i neprijatan miris iz veš-mašine mogu da budu znak da krivac nije uređaj, već deterdžent. U nastavku saznajte po čemu se razlikuju prašak, tečni deterdžent ili kapsule za pranje veša.

Prašak - kralj bijelog veša, neprijatelj boja

Prašak za pranje veša godinama se smatra nezamjenljivim sredstvom za bijele tkanine. Obično odlično pere posteljinu, peškire i košulje koje se peru na visokim temperaturama. Granule djeluju kao blago abrazivno sredstvo i pomažu u uklanjanju tvrdokornih mrlja od blata ili krvi.

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Ipak, prašak nije univerzalno rješenje. Na nižim temperaturama može da se ne rastvori potpuno i ostavi bijele tragove na tamnoj odjeći. Zato bi oni koji žele da sačuvaju intenzitet boja, trebalo da ga izbjegavaju.

Gel - spas za boje

Tečni deterdženti najbolji su izbor za one koji žele da sačuvaju boje svoje odjeće. Ne sadrže izbjeljivače, pa sprečavaju blijedenje boja i idealni su za pranje u hladnoj vodi. Brzo se rastvaraju, ne ostavljaju tragove i odlično uklanjaju masne mrlje.

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Ipak, treba da imate na umu da bijeli veš pran gelom vremenom može da posivi. Ako želite snježnobijeli veš, nemojte potpuno da odustanete od praška.

Kapsule - praktičnost koja košta

Kapsule za pranje veša hit su u reklamama i sinonim za praktičnost. Međutim, jednostavnost upotrebe skupo se plaća. Cijena jednog pranja je najviša. Osim toga, na niskim temperaturama omotač koji okružuje gel ne rastvara se uvijek, pa na odjeći mogu da ostanu mrlje koje se teško uklanjaju.

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Unaprijed određena doza sredstva još je jedan nedostatak. Lako možete da potrošite više nego što je potrebno ili da nedovoljno operete odjeću ako bubanj nije pun.

Kad perete na 30 °C, izaberite gel

Niska temperatura zahtijeva odgovarajuće sredstvo.

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Najbolje će se pokazati gel za obojeni veš, koji se odmah rastvara i ne ostavlja tragove. Prašak i kapsule na 30 stepeni možda neće djelovati dovoljno efikasno.

Tvrda voda je nevidljivi protivnik

U mnogim gradovima tvrda voda smanjuje efikasnost deterdženata. Prašak sadrži sredstva za omekšavanje vode koja pomažu u borbi protiv naslaga kalcijuma, pa se u takvim uslovima pokazuje bolje od gela. Bez obzira na izbor deterdženta, jednom mjesečno vrijedi upotrijebiti sredstvo protiv kamenca kako biste zaštitili veš-mašinu.

Najčešća greška je previše deterdženta

Više ne znači bolje. Višak sredstva neće poboljšati rezultate pranja, već može da učini odjeću krutom i izazove iritaciju kože.

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Ostaci deterdženta talože se u veš-mašini i pogoduju razvoju buđi i neprijatnih mirisa. Za pola bubnja dovoljno je pola čepa gela, dok prašak treba da odmjeravate prema uputstvu.

(MONDO)