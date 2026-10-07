Šta se dešava kada u šumu sipate 300.000 litara slane vode: Neobičan eksperiment otkrio skrivenu opasnost

Američki naučnici sproveli su neobičan eksperiment u kojem su namjerno potopili priobalnu šumu sa nevjerovatnih 300.000 litara slane vode.

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Naučnici u Americi pokrenuli su neobičan eksperiment kako bi vidjeli kako će se priobalne šume mijenjati u budućnosti usled porasta nivoa mora. Otprilike 300.000 litara slane vode ubrizgano je u šumovito područje u Merilendu, a nastale promjene su praćene korak po korak.

Eksperiment nazvan TEMPEST počeo je 2022. godine u Smitsonijan centru za istraživanje životne sredine na obali zaliva Česapik. Istraživači su želeli da u kontrolisanom okruženju simuliraju kako morska voda prodire na kopno i plavi šume tokom oluja. U tu svrhu odabrana su dva susedna područja; jedno je ispunjeno slanom vodom, a drugo slatkom vodom radi poređenja.

Sipali su slanu vodu direktno u šumu

U prvom eksperimentu, oko 300.000 litara slane vode iz obližnje reke Roud ispušteno je u šumu tokom jednog dana. Istraživači su zatim ponovili eksperiment, produžavajući vreme izloženosti. To im je omogućilo da prouče kako bi uzastopne poplave slanom vodom, umjesto samo jedne poplave, promijenile šumu.

Senzori postavljeni u šumi brzo su otkrili značajnu promenu. U području gdje je primijenjena slana voda, salinitet zemljišta se brzo povećao, dok se količina kiseonika u zemljištu gdje se nalazilo korijenje drastično smanjila. Nakon što je voda povučena, nivo kiseonika se uglavnom oporavio, ali su efekti soli na zemljište trajali duži period.

Najupečatljivija tačka za istraživače bila je to što su stabla i pored svega toga spolja izgledala zdravo. Drugim riječima, propadanje u šumi počelo je pod zemljom mnogo pre nego što je opalo lišće ili su stabla odumrla, piše portal Sozcu.

Transformacija šume je počela od zemljišta

Slana voda koja ostaje u zemljištu može vremenom otežati drveću apsorpciju vode preko korenja. Ako to potraje duže vrijeme, može pokrenuti proces koji slabi stabla i na kraju dovodi do njihovog uvenuća. Naučnici sada prate koliko dobro različite vrste drveća mogu da podnesu ove uslove.

Glavni cilj ovog dugoročnog eksperimenta je utvrđivanje koje se promjene prve pojavljuju u priobalnim šumama. Istraživači na taj način pokušavaju da razumiju da li se opasnost može otkriti u područjima gdje nivo mora raste mnogo prije nego što šuma vidljivo počne da se suši.