Naučnici uspješno oživjeli eksperiment star 200 godina: Da li je ovo budućnost računara?

Naučnici su uspješno generisali stabilne i kompleksne svjetlosne strukture, poznate kao optički skirmioni.

Izvor: Optica / NTU Singapore

Naučnici sa Tehnološkog univerziteta Nanjang u Singapuru (NTU) otkrili su jednostavan način za stvaranje neobičnih svjetlosnih struktura, poznatih kao optički skirmioni - i to tako što su oživjeli eksperiment star preko 200 godina.

Ovaj proboj mogao bi značajno da ubrza razvoj novih tehnologija za skladištenje podataka, komunikaciju i računarstvo.

Optički skirmioni su sićušne, stabilne vrtložne strukture u svojstvima svjetlosti koje naučnici, zbog njihovog specifičnog izgleda, često porede sa bodljama ježa. Budući da imaju potencijal da čuvaju informacije, istraživači ih vide kao ključne gradivne blokove za računarske sisteme sljedeće generacije.

Umjesto skupih i komplikovanih vještačkih metamaterijala, koji su se tradicionalno koristili za njihovo generisanje, tim sa NTU-a je ove stabilne strukture stvorio jednostavnim usmjeravanjem lasera u mali kružni disk.

Metoda se zasniva na takozvanoj Poasonovoj tački, poznatom optičkom fenomenu iz 19. vijeka gdje se svjetla tačka pojavljuje u samom centru sjenke koju baca kružni objekat kada je osvijetljen koherentnim izvorom svjetlosti.

Ovaj istorijski eksperiment je svojevremeno poslužio kao ključni dokaz da se svetlost ponaša kao talas koji se savija i širi oko prepreka.

Vanredni profesor Šen Jize, koji je predvodio studiju, objasnio je da nova metoda drastično smanjuje tehničke barijere, čineći optičke skirmione daleko dostupnijim za istraživanja u optici i računarstvu.

Njegov tim je otkrio da njihov jednostavan aparat sa Poasonovom tačkom prirodno i istovremeno stvara čak četiri tipa povezanih topoloških polja. To uključuje spinske, Stouksove, kao i skirmione električnog i magnetnog polja.

Generisanje ovih oblika odjednom pruža naučnicima jedinstvenu priliku da uporede kako se različiti optički skirmioni formiraju i kako međusobno djeluju u istom svjetlosnom polju.

Preciznim podešavanjem uslova koji oblikuju svetlost, istraživači sada mogu u potpunosti da kontrolišu veličinu, oblik i ponašanje ovih stabilnih struktura. Ovo otkriće postavlja čvrste temelje za buduća istraživanja u fotonici i naprednim materijalima, prenosi Space Daily.