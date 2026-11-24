Nikolina Vujčić pokazala je nacionalni kostim u kojem će Srbiju predstavljati na izboru za Mis Univerzuma u Portoriku.

Izvor: Instagram printscreen/nikolinaavujcic

Nikolina Vujčić (24), djevojka iz Čikaga porijeklom iz Dragova, koja će kao aktuelna Mis Srbije braniti boje ove zemlje na prestižnom izboru za Mis Univerzuma (Miss Universe) u Portoriku, konačno je otkrila kako izgleda njen nacionalni kostim, i ostavila sve bez daha.

Omaž Nikoli Tesli koji ostavlja bez teksta

Inspiracija za ovu nesvakidašnju i raskošnu kreaciju bio je proslavljeni naučnik Nikola Tesla. Kostim je pažljivo osmišljen tako da oblikom podsjeća na čuveni Teslin kalem, dok srebrni kristali i svjetlucavi ukrasi dočaravaju energiju i elektricitet.

Pogledajte:

Poseban pečat cjelokupnom izgledu daju dva upečatljiva detalja:

Kruna u bojama srpske zastave: Pažljivo izrađeni detalji na kruni koju misica nosi simbolično prikazuju nacionalne boje Srbije.

Pažljivo izrađeni detalji na kruni koju misica nosi simbolično prikazuju nacionalne boje Srbije. Impresivna konstrukcija na leđima: Veliki kružni element na leđima daje kreaciji snažan scenski efekat i čini kostim potpuno autentičnim. View this post on Instagram A post shared by Nikolina Vujcic (@nikolinaavujcic)

"Sa ponosom, za moju otadžbinu"

Nikolina se ovim povodom oglasila na društvenim mrežama, gdje je objasnila kakva simbolika stoji iza njenog nastupa na svjetskoj sceni:

"Mali dio srpske istorije, oživljen kroz umjetnost. Za moj nacionalni kostim inspiraciju smo pronašli u Nikoli Tesli, vizionaru čiji su izumi promijenili svijet. Dizajn ima oblik čuvenog Teslinog kalema i dočarava elektricitet, inovaciju i genijalnost koji su postali dio njegovog nasljeđa. Velika je privilegija podijeliti sa svijetom ovu posvetu jednoj od najuticajnijih ličnosti Srbije i sa ponosom nositi priču svoje zemlje na sceni izbora za Miss Universe", napisala je lijepa Srpkinja.

Misica se ujedno zahvalila i dizajneru Simonu Viljalbi, koji stoji iza izrade ovog kostima:

"Hvala ti na nevjerovatnoj umješnosti, kreativnosti i na tome što si ovu viziju pretvorio u stvarnost. Beskrajno sam zahvalna što će baš ova kreacija predstavljati Srbiju! Sa ponosom, za moju otadžbinu."

Još Nikolininih slika pogledajte u galeriji:

(Mondo.rs)