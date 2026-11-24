Nikolina Vujčić pokazala je nacionalni kostim u kojem će Srbiju predstavljati na izboru za Mis Univerzuma u Portoriku.
Nikolina Vujčić (24), djevojka iz Čikaga porijeklom iz Dragova, koja će kao aktuelna Mis Srbije braniti boje ove zemlje na prestižnom izboru za Mis Univerzuma (Miss Universe) u Portoriku, konačno je otkrila kako izgleda njen nacionalni kostim, i ostavila sve bez daha.
Omaž Nikoli Tesli koji ostavlja bez teksta
Inspiracija za ovu nesvakidašnju i raskošnu kreaciju bio je proslavljeni naučnik Nikola Tesla. Kostim je pažljivo osmišljen tako da oblikom podsjeća na čuveni Teslin kalem, dok srebrni kristali i svjetlucavi ukrasi dočaravaju energiju i elektricitet.
Pogledajte:
Poseban pečat cjelokupnom izgledu daju dva upečatljiva detalja:
- Kruna u bojama srpske zastave: Pažljivo izrađeni detalji na kruni koju misica nosi simbolično prikazuju nacionalne boje Srbije.
- Impresivna konstrukcija na leđima: Veliki kružni element na leđima daje kreaciji snažan scenski efekat i čini kostim potpuno autentičnim.
"Sa ponosom, za moju otadžbinu"
Nikolina se ovim povodom oglasila na društvenim mrežama, gdje je objasnila kakva simbolika stoji iza njenog nastupa na svjetskoj sceni:
"Mali dio srpske istorije, oživljen kroz umjetnost. Za moj nacionalni kostim inspiraciju smo pronašli u Nikoli Tesli, vizionaru čiji su izumi promijenili svijet. Dizajn ima oblik čuvenog Teslinog kalema i dočarava elektricitet, inovaciju i genijalnost koji su postali dio njegovog nasljeđa. Velika je privilegija podijeliti sa svijetom ovu posvetu jednoj od najuticajnijih ličnosti Srbije i sa ponosom nositi priču svoje zemlje na sceni izbora za Miss Universe", napisala je lijepa Srpkinja.
Misica se ujedno zahvalila i dizajneru Simonu Viljalbi, koji stoji iza izrade ovog kostima:
"Hvala ti na nevjerovatnoj umješnosti, kreativnosti i na tome što si ovu viziju pretvorio u stvarnost. Beskrajno sam zahvalna što će baš ova kreacija predstavljati Srbiju! Sa ponosom, za moju otadžbinu."
Još Nikolininih slika pogledajte u galeriji:
Srpska misica predstavila kostim i oduševila svijet: Kreacija posvećena Tesli nikoga nije ostavila ravnodušnim
(Mondo.rs)