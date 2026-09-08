Tragičan odlazak misice porijeklom iz BiH: Preminula Lucia Šišić (22)

Mis Austrije iz 2024. godine, Lucija Šišić, porijklom iz BiH, preminula je iznenada u 22. godini, a vijest o njenoj smrti potresla je njene prijatelje i poznanike.

Izvor: Instagram

Od mlade devojke opraštaju se brojni ljudi na društvenim mrežama, ističući njenu dobrotu, osmeh i toplinu.

"Naša Lucija nas je napustila, prerano i zauvek. Lucija je bila devojka izuzetne lepote, ali pre svega mlada osoba čiji su osmijeh, ljubaznost i toplina ostavili trajan utisak na srca onih koji su je poznavali", napisao je porodični prijatelj Miroslav Piplica na Fejsbuku.

Lucija je od rođenja imala srčanu manu, o čemu je svojevremeno govorila u intervjuu za austrijski "Heute".

"Sportske nedelje su se odvijale bez mene. Moje detinjstvo je jednostavno bilo drugačije, ali me je i ojačalo", rekla je ona 2024. godine.

Tokom života podvrgnuta je čak sedam operacija srca, a poslednju je imala prošle zime. Nakon zahvata, na društvenim mrežama je podelila da je operacija uspešno prošla i izrazila olakšanje zbog svog zdravstvenog stanja.

Uprkos zdravstvenim problemima, Lucija je 2024. godine ponijela prestižnu titulu Mis Austrije.

Nakon njene pobjede nisu održani novi izbori, zbog čega je do smrti ostala aktuelna nositeljka titule.

Vijest o njenoj smrti izazvala je brojne reakcije, a prijatelji i poznanici opraštaju se od nje emotivnim porukama.

"Njena dostignuća bila su izvor radosti i ponosa, ali pre svega, njena humanost i vedra priroda ostaće nam u trajnom sjećanju. Počivaj u Božjem miru, dragi naš anđele", zaključio je Piplica.

(Večernji.hr, MONDO)