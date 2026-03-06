Bila najljepša djevojke Juge, a danas radi na građevini u Emiratima: Bivša misica i dalje je "bomba", a muža krije

Ana Šargić je sa samo 19 proglašena za mis, a onda se njen život potpuono okrenuo.

Ana Šargić iz Valjeva prije 23 godine predstavljala je SR Jugoslaviju na izboru za Mis. Plasirala se u prvih 15 na izboru za najljepšu ženu svijeta.

Izbor je tada bio održan u Engleskoj, a nakon što se predstavila svijetu, počela je uspješnu manekensku karijeru tokom koje je upoznala sadašnjeg supruga, bogataša iz Dubaija.

Podsjetite se kako je nekad izgledala:

Danas se bavi "muškim poslom" jer umjesto krune misice nosi građevinski šljem. Živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a 2010. godine je ušla u brak sa Rezom Kalantarianom, sa kojim ima dvije ćerke i jednog sina.

Na njenom Instagram profilu može se videti da vodi veoma aktivan društveni život, dok s vremena na vrijeme dođe u srpsku prestonicu, čemu se uvek jako raduje. Ana Šargić je sada otkrila detalje iz privatnog života, a na samom početku je priznala kako izgleda njen dan kada nema obaveze.

- Savršen dan bez obaveza? Zvuči lijepo, gotovo filmski, ali u mom slučaju – dešava se veoma rijetko. Vodim firmu koja spaja građevinu, transport i logistiku, poslove koji ne znaju za vikend i pauzu. Između sastanaka, obilazaka timova na gradilištima, porodičnih ručkova, telefona koji ne prestaje da zvoni, školskih obaveza i treninga moje djece – retko kad stignem da zastanem. Čini mi se da godinama nisam na pitanje "Šta radiš" odgovorila sa "Ništa". Uvijek je nešto. Čak i kad je kalendar prazniji ritam ostaje isti.

Lepa Ana otkrila je i šta joj donosi mir:

- Nisam osoba koja traži mir u klasičnom smislu. Meni prija dinamika i život koji se dešava. Moj mir je u osjećaju da je sve na svom mjestu, čak i kad nije savršeno. Da sam uradila sve što mogu, da su djeca dobro, da je porodica blizu. Najviše mi prija promjena ritma. Produženi vikend s djecom ili prijateljicama, nova sredina, drugačiji vazduh - nekad je i 48 sati dovoljno da udahnem dublje. Iako vodim firmu koja mi je kao četvrto dijete i retko se zaista isključim, naučila sam da usporim kad god je to zaista potrebno.

Otkrila ko joj je najveća podrška

- U porodici sam naučila šta znači imati bezrezervnu podršku. Odrasla sam u Valjevu, sa roditeljima i dvije sestre, Ivanom i Jovanom. Oduvijek smo bile nerazdvojne, od rođenja, tri djevojčice u jednoj sobi, u skromnoj kući gde smo dijelile sve: od dečjih tajni do prvih važnih i velikih odluka. Nismo uvijek mislile isto, nismo se slagale u svemu, ali smo uvek znale da smo na istoj strani. I zaista je sve bilo mnogo lakše jer sam imala njih. Danas svaka od nas živi na različitim stranama svijeta, ali ta bliskost nije oslabila. Samo je sazrela.

- Roditelji su me podržavali i kad nisu znali kuda idem. Čak i kad su mislili da grešim, skrenuli bi mi pažnju, ali me nisu zaustavljali. Puštali su me, ali su očekivali da opravdam izbor i poverenje koje su mi dali. Nikada nisu tražili da budem nešto drugo – samo su željeli da budem svoja. I to je, verujem, nešto najvrjednije što sam ponijela iz kuće.

Ana Šargić radi u jednoj od arapskih kompanija, dok detalje novog posla nikad nije iznosila u javnost.

