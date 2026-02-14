Bila je omiljeno mjesto Jugoslovena: Zatvara se čuvena robna kuća NAMA, imali prodavnicu i u Banjaluci

Robna kuća NAMA zatvara svoja vrata nakon više od jednog vijeka postojanja, označavajući kraj jedne važne zagrebačke priče.

Izvor: Youtube/RTL/Printscreen

Nakon više od jednog vijeka postojanja, kultna zagrebačka robna kuća NAMA u Ilici zatvara svoja vrata.

Posljednjih 25 godina Nama je bila u stečajnom postupku, a u protekle dvije godine trajao je dugotrajan proces prodaje njene imovine i prostora.

Krajem prošle godine zgrada je prodata splitskoj firmi Šesti d.o.o., čime je postalo jasno da se bliži kraj jedne važne zagrebačke priče.

Nakon 25 godina stečaja Trgovački sud u Zagrebu potvrdio je da je NAMA prodata. Kupac je splitska firma koja je dužna da uplati 12 miliona evra, što zapravo čini ostatak dogovorene cijene. Dužni su i da preuzmu opremu, inventar, kao i da kupe trgovačku robu po nabavnoj cijeni, onu koja ostane, javio je HRT.

Mnoge zanima što će biti sa zaposlenima, jer kupac je dužan da ih zadrži u sljedeće dvije godine i ponudi im ugovor kakav su imali do sada.

Rasprodaja robe

Zagrepčane su na izlozima NAMA (Narodni Magazin) dočekali natpisi koji najavljuju rasprodaju zbog zatvaranja robne kuće.

Na društvenim mrežama NAMA se oprostila od svojih kupaca i sugrađana rečima:

"Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, zahvaljujemo vam na vjernosti u proteklih 140 godina. Neke priče traju decenijama i ostaju u sjećanjima, kroz male rituale, poznate izloge i puteve kojima smo prolazili gotovo bez razmišljanja. Ova priča se polako privodi kraju, ali želimo da je završimo onako kako je i živjela – s vama. Hvala vam na povjerenju, vjernosti i svim zajedničkim godinama. Povodom zatvaranja robne kuće Ilica, ostvarite -30% na rasprodaji".

Mnogi korisnici Fejsbuka izrazili su žaljenje zbog zatvaranja robne kuće. U komentarima se može pročitati: “Stvarno puca plavo srce”, "Odlazi zaštitni znak Zagreba. Baš tužno", "Koja je ovo tuga", "E moj Zagrebe…".

Nama je tokom gotovo 140 godina postojanja bila simbol zagrebačke trgovačke scene, mjesto susreta i poznatih izloga koji su generacijama oblikovali gradski identitet. Rasprodaja i zatvaranje robne kuće označavaju kraj jedne ere i otvaraju novu fazu za prostor u Ilici, koji će ubuduće imati drugačiju namjenu, pišu hrvatski mediji.

Istorija robne kuće NAMA

NAMA (Narodni Magazin) nastala je iz trgovačke kuće "Kastner i Öhler", otvorene u Zagrebu 1881. godine od strane bečkih trgovaca češkog i jevrejskog porijekla. Vremenom je postala simbol moderne trgovine sa raskošnim izlozima, samoposlugom i kataloškom prodajom.

Nakon Drugog svjetskog rata, 1945. godine, u Beogradu je osnovana trgovinska organizacija "NAMA", koja je nacionalizacijom preuzela dotadašnju kuću i započela rad u okviru tadašnje države.

Tokom narednih decenija NAMA se snažno širila i postala jedan od najvećih lanaca robnih kuća u SFR Jugoslaviji, sa objektima širom Hrvatske, Slovenije, Srbije, ali i BiH (uključujući Banjaluku). U periodu najvećeg rasta zapošljavala je više hiljada radnika i imala značajan udio u maloprodaji.

Tokom 90-ih godina, usljed rata i privatizacije, poslovanje je naglo oslabilo, a 2000. godine NAMA odlazi u stečaj, koji je potrajao više od dvije decenije odnosno do danas.

NAMA i u Banjaluci

Robna kuća NAMA, podsjetimo, postojala je i u Banjaluci. Zgrada u kojoj se svojevremeno nalazila, teško je oštećena u zemljotresu 1969. godine.

Ova zgrada nalazila se u blizini Hotela “Palas”. Kasnije se preselila u prostor na Haništu. U periodu nakon rata, robna kuća je pretvorena u prostor sa brojnim buticima. Posljednjih godina prostor je zatvoren.

(Dnevno.hr/MONDO)