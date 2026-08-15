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Umrla misica na svoj 26. rođendan: Smrt ljepotice šokirala naciju, uzrok nepoznanica

Umrla misica na svoj 26. rođendan: Smrt ljepotice šokirala naciju, uzrok nepoznanica

Izvor mondo.rs
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Mis Zemlje Indonezije 2025. Putri Andrijani Jufiča preminula je juče.

Umrla misica Indonezije na svoj 26. rođendan Izvor: Instagram/pijeypj

Misica Indonezije za 2025. godinu, Putri Andrijani Jufiča, umrla je na svoj 26. rođendan. U saopštenju objavljenom na zvaničnom nalogu Mis Grand Indonezije 2025 pisalo je:

"Sa najdubljom tugom, organizacija Mis Grand Indonezije oplakuje smrt Putri Andrijani Jufiče, drugoplasirane Mis Grand Indonezije 2025. Bili ste više od nosioca titule. Bili ste dio naše velike porodice, prelepa duša čija je gracioznost, snaga i duh dotakao toliko srca. Iako je vaše putovanje sa nama prerano završeno, sjećanja, ljubav i svetlost koju ste delili zauvijek će ostati u našim srcima. Neka počivate mirno u zagrljaju Svemogućeg i neka vijaša prelepa duša pronađe vječni mir. Naše najdublje saučešće i molitve porodici i voljenima".

Prema njenoj biografiji, Jufiča je bila drugoplasirana na izboru za Mis Grand Indonezije. Takođe je bila studentkinja prava, navedeno je u njenoj biografiji.

U objavi sa zvaničnog Instagram naloga takođe stoji da je Jufiča bila "posvećena zagovaranju zaštite životne sredine". Posvetila je svoj rad promociji reciklaže otpada, zaštiti reka od zagađenja i zaštiti zajednica i planete.

Uzrok smrti misice za sada nije otkriven.

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miss Indonezija

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