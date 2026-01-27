Mis Grenlanda zapalila mreže vrelim snimcima, pa se obratila Trampu

Misica Grenlanda Naja Matilda Rosing progovorila je o svojoj zemlji i Donaldu Trampu.

Dok se većina takmičenja ljepote svodi na poznata lica i očekivane standarde, ponekad se pojavi žena koja potpuno pomjeri fokus - bez skandala, bez pompe, samo autentičnom pojavom. Upravo to se dogodilo posljednjih nedjelja, kada su društvene mreže preplavili snimci Naje Matilde Rosing, predstavnice Grenlanda na izboru za Miss Grand International 2024.

Iako nije ušla u finale, njeno ime odjeknulo je jače od mnogih pobjednica.

Video-zapisi Naje Matilde munjevito su se širili internetom. Njena nesvakidašnja ljepota, snažan pogled i prirodna harizma učinili su da publika širom svijeta počne da se pita ko je ova žena i odakle dolazi?

Odgovor je jednako fascinantan kao i njen izgled.

Naja Matilda Rosing, poznata i pod imenom Naja Marosi, ima 26 godina i dolazi iz Nuka, glavnog grada Grenlanda. Zemlje surove prirode, leda i tišine, ali i snažnog identiteta koji se jasno ogleda u njenom držanju.

Njena životna priča ispisana je spojem različitih kultura. Otac joj je Grenlanđanin i bivši rukometaš, dok je majka Dankinja koja je odlučila da život nastavi upravo na Grenlandu. Posebnu dimenziju njenom identitetu daje i očuh sudanskog porijekla.

Naja sa ponosom ističe svoje inuitsko nasleđe, naglašavajući da je upravo ta pripadnost oblikovala njen pogled na svijet, ali i snagu koju nosi na sceni.

Put od lokalne titule do svjetske scene

Svijet izbora ljepote upoznao ju je relativno skoro. Njena karijera započela je 2023. godine, kada je osvojila titulu Mis Frederiksberga. Iste godine takmičila se i na izboru za Mis Danske, gde je zauzela četvrto mjesto i ponijela titulu druge pratilje.

Taj uspjeh otvorio joj je vrata međunarodnih takmičenja. Dansku je predstavljala na izboru Miss Intercontinental 2023 u Egiptu, gdje se plasirala među 22 najbolje takmičarke, potvrdivši da nije prolazno lice već ozbiljno ime u svijetu ljepote.

Istorijski trenutak za Grenland

Najveći korak u njenoj dosadašnjoj karijeri dogodio se u septembru 2024. godine, kada je izabrana za Miss Grand Greenland. Time je ispisala istoriju - postala je prva žena koja je ikada predstavljala Grenland, autonomnu teritoriju Danske, na prestižnom izboru Miss Grand International. Veliko finale održano je 25. oktobra u Bangkoku. U konkurenciji 68 kandidatkinja iz cijelog svijeta, Naja se nije plasirala u završnicu, ali je ostavila snažan i trajan utisak – kako na publiku, tako i na modne i beauty krugove.

"Trampe, jasno nam je!"

Na mrežama se, naravno, u duhu aktuelnih političkih dešavanja i pretenzijama Donalda Trampa da prisvoji Grenland, javljaju komentari i objave koje su ovu misicu vratile u aktuelnost. Mnogi komentari ispod njenih fotografija i snimaka sa takmičenja upućeni predsjedniku SAD Donaldu Trampu:

"Trampe, sve nam je jasno"; "Sad razumem opsesiju sa Grenlandom"; "Želim i ja Grenland".

Oglasila se i poručila jedno

Na situaciju, a ubrzo i viralnost njenih slika i snimaka, nije ostala nijema:

"Grenland pripada njegovim ljudima i stanovnicima. Ne podržavam političke odluke i ideje Donalda Trampa, ali i u ovoj situaciji vidim nešto lijepo - stanovnici Grenlanda su se ujedinili i zajedno poručili da njihova zemlja, kao ni ljudi, nisu na prodaju! Drži se podalje, Ameriko!"

