Danske snage uspostavile vojnu zonu u Grenlandu

Danske oružane snage uspostavile su zatvorenu vojnu zonu u grenlandskom gradu Kangerlusuaku radi skladištenje opreme, saopšteno je iz policije Grenlanda.

"Grenlandska policija odobrila je stvaranje privremenih vojnih zona u Nuku i Kangerlusuaku koje će koristiti danske oružane snage", navode iz policije.

U saopštenju policije podsjeća se da je vojna zona za skladištenje opreme uspostavljena prošle sedmice u glavnom gradu Grenlanda Nuku, a sljedeće sedmice će biti uspostavljena još jedna za smještaj plutajućeg hotela.

Prema navodima policije, ta područja će biti zatvorena i pod stalnim nadzorom.

Grenland je dio Danskog kraljevstva. Međutim, predsjednik SAD Donald Tramp više puta je izjavio da bi se ostrvo trebalo pridružiti SAD, tvrdeći da ima strateški značaj za nacionalnu bezbjednost.

Danske i grenlandske vlasti upozorile su Vašington da ne zauzima ostrvo, napominjući da očekuju poštovanje njihovog teritorijalnog integriteta.