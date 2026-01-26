Zamrzivači puni mesa irvasa i foka: Evo kako stanovnici Grenlanda prkose političkim previranjima

Kako bi se nosili s neizvjesnim vremenima, stanovnici Grenlanda oslanjaju se na tradicionalne zalihe hrane i lovački način života.

Suočeni sa zahtjevima predsednika SAD, Donalda Trampa, u vezi sa preuzimanjem ostrva, mnogi Grenlanđani ostali su mirni, oslanjajući se na sopstvene zalihe i veštine.

"Ne bojim se. Imam ovdje dovoljno hrane da mi potraje više od godinu dana", rekao je za Reuters 73-godišnji Kalirak Ringsted, stojeći pored jednog od dva zamrzivača puna mesa.

Na Grenlandu se prave zalihe mesa irvasa, halibuta, bakalara, crvenog okuna i foke

Kalirak Ringsted, 73-godišnji stanovnik grenlandskog naselja Kapisilit u fjordu Nuuk, u kući čuva meso irvasa, halibuta, bakalara, crvenog okuna i foke. Zbog zdravstvenog stanja više ne lovi sam, ali mu u snabdijevanju pomažu članovi porodice. U udaljenim grenlandskim naseljima isporuke u prodavnice su rijetke i ograničene na osnovne proizvode, pa stanovnici moraju da se oslanjaju na sopstvene zalihe.

Lokalne vlasti Grenlanda su 21. januara objavile ažurirane preporuke za kriznu spremnost. Građane su savjetovale da obezbijede zalihe vode i hrane za pet dana, kao i pristup lovačkom oružju i ribolovačkoj opremi. Istog dana, predsjednik Tramp je saopštio da odustaje od pretnji u vezi sa uvođenjem carina evropskim zemljama.

Otpornost Grenlanđana na promjene i nemire: "Ne plašiš se smrti od gladi"

Oslanjaje na svoje resurse je za Grenlanđane deo svakodnevice. Aslak Vilhelm Jensen iz Nuuka, koji u kući ima tri zamrzivača puna ribe i mesa, ne brine ni o bezbjednosti hrane ni o političkim porukama koje dolaze s druge strane okeana. Jensen, koji radi na sopstvenom ribarskom čamcu na ušću fjorda Nuuk, ističe:

"Ribe su svuda oko nas, foke su u blizini, a područje je prepuno irvasa. Ne plašiš se smrti od gladi ako neko dođe i preuzme tvoju zemlju".

Samo jedan Grenlađanin za dan ulovi oko 900 kilograma bakalara, nemasne morske ribe.

Jensen naglašava da ga je život u teškim uslovima naučio otpornosti na promjene i nemire.

"Mi nismo ljudi koji paniče kada čuju da se nešto dešava u svijetu. Mi, Grenlanđani, opuštamo se kada imamo hranu na stolu. Živimo sa životinjama kao sa komšijama", ističe.

Grenlanđani: Zalihe u zamrzivačima nisu "priprema za katastrofu"

Danske vlasti, koje od pedesetih godina prošlog veka imaju upravnu nadležnost nad Grenlandom, promovisale su modernizaciju i urbanizaciju, podstičući napuštanje tradicionalnih zanimanja poput lova i ribolova. Ipak, mnogi stanovnici ostrva i dalje kombinuju savremene profesije sa vještinama koje su im prenijele starije generacije.

Jensen, koji je dan ranije ulovio 900 kilograma bakalara, ističe da su njegov pogled na život oblikovali surovi uslovi Grenlanda. Mnogi stanovnici ostrva pune zamrzivače i samostalnost ne doživljavaju kao "pripremu za katastrofu", već kao način života. Grenlanđani su navikli na promjenljive vremenske uslove, izolaciju i neredovne isporuke.

"Ne bojim se", rekao je Ringsted za Reuters.

Za mnoge stanovnike Grenlanda samostalnost i tradicionalni način života ostaju ključni za suočavanje sa svakodnevnim izazovima, bez obzira na političku situaciju ili moguće krize.

