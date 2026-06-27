Izabrana nova Miss BiH: Krunu ponijela Lana Jahić

Na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je 19 djevojaka.

Izvor: Screenshot/Lana Jahić

U Sarajevu je danas održan izbor Miss Bosne i Hercegovine za Miss svijeta, a titulu najljepše ponijela je Lana Jahić iz Tuzle.

Na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je 19 djevojaka, a pobjednica će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na izboru Miss svijeta koji će se 5. septembra održati u Nha Trangu u Vijetnamu, objavio je Avaz.

Lana Jahić će imati pripreme i prateće aktivnosti od 9. avgusta do 5. septembra na više lokacija u zemlji.

Pored glavne titule, dodijeljene su i brojne lentе u posebnim kategorijama.

Druga pratilja je Maja Šehić, dok je prva pratilja Arijana Morina.

Titulu Miss interneta ponijela je Tajra Bilalović, Miss šarma Anđela Matović, Miss fotogeničnosti Amina Hasanović, a Miss televotinga također je Arijana Morina. Lenta ABC Models Search pripala je Lani Brekalo.

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je kada je prošlogodišnja Miss Bosne i Hercegovine za Miss svijeta Ena Adrović predala krunu novoj pobjednici Lani Jahić, što je ispraćeno velikim aplauzom.

Kandidatkinje su se publici predstavile u večernjim haljinama, poslovnim modnim izdanjima, a na kraju i u defileu sa zastavama Bosne i Hercegovine, uz kreacije u bijeloj, plavoj i žutoj boji.

Na izboru su učestvovale Dajana Janković, Adna Šehović, Tea Divčić, Anastasija Stević, Amina Hasanović, Lana Jahić, Maja Šehić, Zijada Galešić, Melika Srna, Arijana Morina, Teodora Ostojić, Viktorija Mitrić, Slađana Panić, Mela Jašarević, Melisa Atić, Anđela Matović, Lana Brekalo, Tajra Bilalović i Adelisa Pirović.

Sve učesnice ranije su prošle pripreme u Baru, uključujući modne radionice, profesionalna fotografisanja, koreografske probe, revije u okviru BH Fashion Weeka, kao i predstavljanje društveno korisnih projekata, u skladu s konceptom Miss World pod sloganom "Ljepota sa svrhom".

(Mondo)