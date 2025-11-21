Drama i nakon izbora za Mis Univerzuma 2025: Sudija tvrdi da je pobjeda lažna

Pobjednica Mis Univerzum dolazi iz Meksika, Fatima Boš, već se našla na meti kritika zbog navodne "namještene pobjede".

Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Ovogodišnji izbor za Mis Univerzuma može se svrstati u jedan od najskandaloznijih - od uvreda i pada na sceni, trovanja učesnica, do srpske predstavnice porijeklom iz Mongolije, drama se ne stišava ni nakon što je pobjednica izabrana, a u pitanju je Mis Meksika - Fatima Boš.

Evo kako ona izgleda:

Nov skandal nakon izbora

Jedan od sudija, Omar Harfouh, koji je napustio žiri samo nekoliko dana prije finala, tvrdi da je trijumf meksičke predstavnice unaprijed dogovoren zbog poslovnih interesa.

"Njena pobjeda je lažna. 24 sata prije finala sam rekao da će Miss Meksika pobijediti – jer je vlasnik Miss Universe Raul Roha u poslu s Fatiminim ocem. Raul Roha i njegov sin su me, nedjelju dana ranije u Dubaiju, nagovarali da glasam za Fatimu Boš jer im je potrebna njena pobjeda 'jer će to biti dobro za naš posao'", istakao je Harfouch.

Libansko-francuski kompozitor bio je prvi od osam članova žirija koji je podnio ostavku, navodeći "tajno i nelegitimno glasanje" kao glavni razlog.

"Odlučio sam da se povučem iz uloge finalnog sudije Miss Universe 2025. Dva dana prije finala održano je tajno glasanje za predizbor 30 učesnica od ukupno 136. Do danas niko ne zna ko je izabran, osim jedne osobe koja posjeduje rezultate. Ta osoba je povezana s nacionalnom organizacijom zemlje učesnice – što je očigledan sukob interesa", poručio je Harfouch.

Dodao je i: "Nisam mogao stajati pred javnošću i televizijskim kamerama, pretvarajući se da legitimizujem glasanje u kojem nisam učestvovao. Neke od zemalja eliminisanih kroz ovaj proces mogle bi biti diskriminisane ili geopolitički osjetljive. Gledaoci bi pretpostavili da je žiri donio te odluke, a ja ne mogu snositi odgovornost za proces u kojem nisam učestvovao. Pretvaranje da je drugačije bilo bi nepošteno."

Nakon ovih teških optužbi, Organizacija Miss Universe (MUO) reagovala je saopštenjem, negirajući navode.

"Organizacija Miss Universe ponavlja da su svi postupci ocjenjivanja za 74. takmičenje Miss Universe službeni, transparentni i u potpunosti vođeni MUO protokolima. Program Beyond the Crown djeluje nezavisno i nije dio procesa ocjenjivanja takmičenja", naveli su iz MUO.

Pogledajte kadrove kada su misice napustile prostoriju nakon uvreda od strane organizatora:

(Mondo.rs)