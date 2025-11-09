Na štiklama skoro 2 metra: Srpska misica na defileu u providnoj haljini

Jelena Egorova je prema zvaničnim podacima visoka 177cm, a kada se na to dodaju potpetice sa platformom... nastane slika o kojoj svi pričaju.

Izvor: insatgram/msjelenae

Učesnice ovogodišnjeg takmičenja za Mis Univerzuma, koji će se održati 21. novembra u Tajlandu, predstavile su se sinoć u svečanim haljinama na Moonlight Sky Gala Welcome večeri.

Predstavnica Srbije Jelena Egorova ponijela je svjetlucavi model, od tila i šljaštećih detalja sa ogromnim šlicem. Mnogi su iznenađeni njenom visinom, dok kontroverza zbog njenog učešća ne jenjava.

Modni izbor Jelene Egorove uklapao se sa većinom stajlinga ostalih misica. Nosila je dugačku haljinu, koja je uglavnom krojena od tila, sa dodatkom šljaštećih detalja.

Na njenom Instagramu je potom podijelila sliku nakon defilea, na kojoj je vidimo (slika 2) kako izgleda naspram misice iz Emirata.

Šlic je zamalo pa do kuka, a u komentarima na društvenim mrežama uglavnom je hvale Rusi, dok javnost iz Srbije i dalje muči pitanje zašto nas predstavlja dejvojka iz Mongolije, a ne iz Srbije.

Pogledajte i ove slike srpske misice:

Ali, i kako je viknula "Srbija" na predstavljanju:

(Kurir)