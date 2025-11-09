logo
Na štiklama skoro 2 metra: Srpska misica na defileu u providnoj haljini

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Jelena Egorova je prema zvaničnim podacima visoka 177cm, a kada se na to dodaju potpetice sa platformom... nastane slika o kojoj svi pričaju.

Mis Srbije Mongolka fotografije Izvor: insatgram/msjelenae

Učesnice ovogodišnjeg takmičenja za Mis Univerzuma, koji će se održati 21. novembra u Tajlandu, predstavile su se sinoć u svečanim haljinama na Moonlight Sky Gala Welcome večeri.

Predstavnica Srbije Jelena Egorova ponijela je svjetlucavi model, od tila i šljaštećih detalja sa ogromnim šlicem. Mnogi su iznenađeni njenom visinom, dok kontroverza zbog njenog učešća ne jenjava.

Modni izbor Jelene Egorove uklapao se sa većinom stajlinga ostalih misica. Nosila je dugačku haljinu, koja je uglavnom krojena od tila, sa dodatkom šljaštećih detalja.

@officialmuthas The 74th Miss Universe contestants light up the night. Serbia#MGIxMU#MissUniverse#The74thMissUniverse♬ Younger Me - Louie Drayden

Na njenom Instagramu je potom podijelila sliku nakon defilea, na kojoj je vidimo (slika 2) kako izgleda naspram misice iz Emirata.

Šlic je zamalo pa do kuka, a u komentarima na društvenim mrežama uglavnom je hvale Rusi, dok javnost iz Srbije i dalje muči pitanje zašto nas predstavlja dejvojka iz Mongolije, a ne iz Srbije.

Pogledajte i ove slike srpske misice:

 Ali, i kako je viknula "Srbija" na predstavljanju:

@missthailand_official74th Miss Universe The Host Country Thailand‼️#missuniverse#missuniverse2025#74thmissuniverse♬ เสียงต้นฉบับ - ILoveMissThailand.Official - missthailand_official

 (Kurir)

Tagovi

miss Srbija Mongolija jelena egorova

