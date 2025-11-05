Mis Hrvatske visoka je skoro 2 metra i na korak je do titule najljepše na svijetu: Na poslu spašava živote po 12 h

Laura Gnjatović je hrvatska predstavnica na izboru za Mis Univerzuma 2025.

Izvor: Instagram printscreen / lauragnjatović

Hrvatska predstavnica na svjetskom izboru za Mis Univerzuma 2025. godine jeste prelijepa Laura Gnjatović, koja je izgledom, šarmom i prirodnom elegancijom potpuno očarala domaću i svjetsku javnost.

Ova mlada Zadranka, koja danas živi u Dubrovniku, ponijela je titulu Miss Universe Hrvatske krajem aprila ove godine, a sada je otputovala u Bangkok, gdje će 21. novembra braniti boje svoje zemlje na svjetskoj pozornici ljepote.

Laura, koja danas ima 23 godine, od najranijeg djetinjstva pokazivala je odlučnost i ambiciju. Osim što studira sestrinstvo na Univerzitetu u Dubrovniku (studije za medicinske sestre i tehničare), predstavnica Hrvatske na izboru za Mis Univerzuma je i profesionalna odbojkašica ŽOK Dubrovnik, a uz to radi u privatnoj poliklinici i u Hitnoj službi Dubrovačko-neretvanske županije.

Visoka je čak 191 centimetara, govori engleski, italijanski i španski jezik i mnogi je smatraju idealnom ambasadorkom Hrvatske na svjetskoj sceni - uz komentare na društvenim mrežama da je "najljepše biće koje je jedna majka s Balkana rodila".

A, ona, ostaje skromna. Osim što je manekenka i misica, Laura svakodnevno radi u Hitnoj službi Dubrovačko-neretvanske županije, gdje je, zahvaljujući svom predanom radu, učestvovala u spasavanju devet života.

"Intervencija na intervenciju – tako to izgleda svakog dana. Radim 12 sati, od 8 do 20h. Ujutro se prijavite u smjenu, molite Boga da izdržite dan, vraćate se uveče – i tako u krug. Posao je izuzetno težak, ali volim to što radim", iskreno je ispričala za In Magazin.

Dvadesettrogodišnja Zadranka s dubrovačkom adresom na svjetskoj sceni će se predstaviti u kreaciji čuvenog hrvatskog dizajnera Zigmana, čije haljine nose i brojne svjetske muzičke zvijezde.

(Žena Blic / MONDO)