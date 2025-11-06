Izazvala brojne rasprave: Srbiju će na Miss Universe predstavljati Mongolka

Na izboru za Miss Universe 2025, koje će se održati na Tajlandu 21. novembra, Srbiju će predstavljati manekenka mongolskog porijekla, Jelena Egorova.

Izvor: Shutterstock

Srpska predstavnica na takmičenju za Miss Universe 2025 biće Jelena Egorova, manekenka mongolskog porijekla, koja posjeduje srpski pasoš, pa samim tim ima pravo da predstavlja Srbiju.

Ovaj izbor je izazvao podijeljene reakcije u društvu, jedni smatraju da je sasvim u redu da to bude strankinja, dok drugi smatraju da je ipak neobično to što predstavnica ne dolazi iz Srbije.

Povodom odluke da Srbiju predstavlja djevojka iz Mongolije, iz kompanije koja decenijama organizuje izbore za Mis Srbije, naveli su da takmičenje Miss Universe odavno više nije ono što je nekada bilo.

“Nakon što je Donald Tramp prodao vlasnička prava nad licencom, ovo nekada prestižno svjetsko nadmetanje prešlo je u ruke sumnjivih organizatora koji su potpuno urušili njegov kredibilitet i tradiciju dugu više od sedam decenija. Od tada, standardi su drastično promijenjeni, danas se na istom takmičenju pojavljuju i djevojke i žene starosti do 55 godina, dok se pojedinim učesnicama dodjeljuju lente zemalja koje nikada nisu ni predstavljale. Srbija ove godine nema zvaničnu predstavnicu: umjesto toga, pod našom zastavom nastupa manekenka iz Maroka, što je apsurd bez presedana”, navode oni, objavio je Dnevnik.rs.

Dodaju da su se mnoge zemlje koje poštuju kredibilitet Miss World licence povukle iz ovog takmičenja još prošle godine, uključujući i Srbiju.

“Zvanična Miss Serbia, koja učestvuje na izboru Miss World, nema nikakve veze sa ovim takmičenjem, niti Srbija ima svoju legitimnu predstavnicu na sadašnjem izboru Miss Universe. Ovakav postupak nije u skladu sa pravilima licenciranih izbora ljepote, koji priznaju samo učesnice izabrane na nacionalnim takmičenjima uz višemjesečnu kampanju i pripreme. Dodatni pokazatelj neregularnosti jeste činjenica da čak pet djevojaka albanskog porijekla predstavljaju pet različitih država. Miss Universe je, nažalost, od prestižnog izbora ljepote koji je u vrijeme Donalda Trampa imao stroga pravila, transparentnu selekciju i globalni ugled postao paravan za lične interese i komercijalne aranžmane bez ikakvog poštovanja prema državnim simbolima i takmičarskim pravilima”, dodaju iz kompanije, prenosi Dnevnik.rs.

Ko je Jelena Egorova?

Jelena je rođena u regionu Jakutiji, u Rusiji, njeni roditelji su se 1982. godine preselili iz Mongolije u Rusiju, gdje je Jelena kasnije i studirala.

Ima 28 godina i tokom karijere je dobila brojna priznanja, među kojima su i Snow Beauty of Yakutia (2018), Miss Model of the World Yakutia (2019), Miss Republic of Sakha (2020), Miss Grand Mongolia (2022) i Miss Earth Middle East (2024).

(Mondo)