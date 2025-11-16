Objavljen prvi spisak favoritkinja za Miss Universe: Hrvatica na trećem mjestu, a evo kako se plasirala Srpkinja

Objavljen je prvi nezvanični spisak favoritkinja za titulu Mis Univerzuma 2025, i već sada se jasno nazire nekoliko država koje bi mogle dominirati ovogodišnjim izborom.
Na vrhu liste našle su se zemlje koje tradicionalno imaju jake predstavnice i bogatu istoriju uspjeha na svetskim takmičenjima lepote. Najviše iznenađenja izazvalo je treće mjesto predstavnice Hrvatske, što se u regionu dočekuje sa velikom pažnjom.
Pogledaje kako ona izgleda:
Pogledajte spisak trenutnih top 30 favoritkija za Mis Univerzuma 2025:
Filipini – Ma Ahtisa Manalo
Kolumbija – Vanesa Pulgarin
Hrvatska – Laura Gnjatović
Porto Riko – Zašeli Alićea
Tajland – Praveenar Sing
Gvadalupa – Ofeli Mezino
Venecuela – Stefani Abasali
Obala Slonovače – Olivia Jase
Čile – Ina Mol
Indonezija – Senli Liu
Kuba – Lina Luases
Indija – Manika Višvakarma
Kurasao – Kamil Tomas
Vijetnam – Huong Giang Ngujen
Portugal – Kamila Vitorino
Trinidad i Tobago – Latifa Moris
Meksiko – Fatima Boš
Turks i Kajkos – Berenis Dikenson
Brazil – Gabrijela Laserda
Šri Lanka – Lihasha Vajt
Nigerija – Bazil Onjinječi
Bolivija – Jesika Hauzerman
Kambodža – Nearisočeta Taj
Laos – Latana Munvilaj
Švedska – Danijela Lundkvist
Finska – Sara Džafce
Bangladeš – Tangija Metila
Francuska – Ev Žil
Gvatemala – Rašel Pas
Boner – Nikol Peiliker
Predstavnica Srbije, Mongolka Jelena Egorova, zasad se nije našla u top 30 favorita prema ovom nezvaničnom spisku. Iako uvid u širi izbor i konačne liste još nije dostupan, trenutni rezultati ne idu u korist srpskom timu.
Pogledajte njene slike:
Ovi spiskovi se mijenjaju iz dana u dan, a veliki broj takmičarki dobija na popularnosti tek nakon preliminarnih aktivnosti, intervjua i nacionalnih prezentacija.
(Ona, MONDO)