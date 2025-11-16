Objavljen prvi spisak favoritkinja za Miss Universe: Hrvatica na trećem mjestu, a evo kako se plasirala Srpkinja

Objavljen je prvi nezvanični spisak favoritkinja za titulu Mis Univerzuma 2025, i već sada se jasno nazire nekoliko država koje bi mogle dominirati ovogodišnjim izborom.

Na vrhu liste našle su se zemlje koje tradicionalno imaju jake predstavnice i bogatu istoriju uspjeha na svetskim takmičenjima lepote. Najviše iznenađenja izazvalo je treće mjesto predstavnice Hrvatske, što se u regionu dočekuje sa velikom pažnjom.

Pogledaje kako ona izgleda:

Pogledajte spisak trenutnih top 30 favoritkija za Mis Univerzuma 2025:

Filipini – Ma Ahtisa Manalo

Kolumbija – Vanesa Pulgarin

Hrvatska – Laura Gnjatović

Porto Riko – Zašeli Alićea

Tajland – Praveenar Sing

Gvadalupa – Ofeli Mezino

Venecuela – Stefani Abasali

Obala Slonovače – Olivia Jase

Čile – Ina Mol

Indonezija – Senli Liu

Kuba – Lina Luases

Indija – Manika Višvakarma

Kurasao – Kamil Tomas

Vijetnam – Huong Giang Ngujen

Portugal – Kamila Vitorino

Trinidad i Tobago – Latifa Moris

Meksiko – Fatima Boš

Turks i Kajkos – Berenis Dikenson

Brazil – Gabrijela Laserda

Šri Lanka – Lihasha Vajt

Nigerija – Bazil Onjinječi

Bolivija – Jesika Hauzerman

Kambodža – Nearisočeta Taj

Laos – Latana Munvilaj

Švedska – Danijela Lundkvist

Finska – Sara Džafce

Bangladeš – Tangija Metila

Francuska – Ev Žil

Gvatemala – Rašel Pas

Boner – Nikol Peiliker

Predstavnica Srbije, Mongolka Jelena Egorova, zasad se nije našla u top 30 favorita prema ovom nezvaničnom spisku. Iako uvid u širi izbor i konačne liste još nije dostupan, trenutni rezultati ne idu u korist srpskom timu.

Pogledajte njene slike:

Ovi spiskovi se mijenjaju iz dana u dan, a veliki broj takmičarki dobija na popularnosti tek nakon preliminarnih aktivnosti, intervjua i nacionalnih prezentacija.

