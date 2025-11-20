Drama na izboru za Mis Univerzuma: Predstavnica Jamajke pala sa bine, iznijeli je na nosilima

Na preliminarnom večeri Mis Univerzuma u Tajlandu, Mis Jamajke doživljava nesretan pad sa bine tokom revije haljina.
Preliminarno veče izbora za Mis Univerzuma u Tajlandu obilježio je neočekivani incident koji je istog trenutka privukao pažnju publike u sali i miliona gledalaca na internetu.
Predstavnica Jamajke, dr Gabrijela Henri, izgubila je ravnotežu i sletela sa bine tokom šetnje u okviru revije večernjih toaleta, a snimak njenog pada ubrzo se proširio društvenim mrežama.
Gabrijela je samouvereno koračala pistom u Bangkoku, u prelijepoj narandžastoj haljini, ali je slabo osvijetljena ivica pozornice dovela do toga da ne primeti kraj piste. Zakoračila je u prazno i pala pravo pred publikom, koja je u nevjerici ustala sa svojih mjesta, dok su pojedini prisutni odmah pritrčali kako bi se uverili da li je povrijeđena.
Nedugo potom na internetu se pojavio i snimak na kojem se vidi kako takmičarku iznose na nosilima, što je dodatno podiglo tenziju među fanovima.
Dr Gabrijela Henri je potom hitno prevezena u bolnicu Paolo Rangsit u Tajlandu, a organizacija Mis Univerzuma Jamajke oglasila se saopštenjem.
"Medicinski tim je odmah reagovao i potvrdio da nema povreda opasnih po život, ali se nastavljaju dalji pregledi kako bi se osigurao njen potpuni oporavak", navodi se u njihovoj izjavi.
Organizacija je pozvala javnost na podršku i razumevanje: "Molimo sve da zadrže vedar duh, da je uključe u molitve i šalju dobre misli dok prima neophodnu medicinsku njegu."
Pod nadzorom je ljekara
O incidentu se oglasio i vlasnik izbora za Mis Univerzuma, Raul Roča, koji je potvrdio da je takmičarka pod nadzorom ljekara i da je pravo čudo što nije prošla sa težim povredama.
"Bio sam sa njom i njenom porodicom. Srećom, nema preloma i prima odgovarajuću negu. Pratiće se tokom noći, a mi smo u stalnom kontaktu sa njenom porodicom i pružamo im podršku", rekao je Roča, dodajući: "Šaljemo joj molitve i želimo joj brz oporavak."
