Marija Aleksandra Ivezaj oglasila se nakon skandala na izvoru za mis.

Izvor: instagram/aleksandraivezaj

Crnogorska predstavnica na izboru za Mis univerzuma, Marija Aleksandra Ivezaj, oglasila se povodom reakcija javnosti na njen nastup tokom predstavljanja i poručila da se podjednako ponosi i svojim albanskim porijeklom i Crnom Gorom.

Nakon što je privukla veliku pažnju pokazivanjem "dvoglavog orla" na sceni, ona je svoj stav iznijela putem društvenih mreža.

Izvor: instagram/aleksandraivezaj

"Mnogi ljudi su me pitali zašto sam pokazala albanskog orla tokom svog predstavljanja na takmičenju za Mis Univerzuma. Razmišljala sam o tom trenutku prije nego što sam izašla na scenu i IZABRALA sam da to uradim jer sam željela da djevojke albanskog porijekla iz Crne Gore vide dio sebe tamo gore sa mnom. Oba moja roditelja su rođena i odrasla u Crnoj Gori. Moja porodica je iz Tuzi i odrastala sam vraćajući se tu svakog ljeta. To što sam Albanka dio je priče moje porodice, a dio te priče je i Crna Gora. Kada sam na toj sceni izgovorila 'Crna Gora' i podigla orla, bila sam ponosna na oboje. Došla sam na Mis Univerzuma nadajući se da će se i ljudi iz manjinskih zajednica u Crnoj Gori osjetiti predstavljenima. Slavljenje našeg nasljeđa bio je jedan od najličnijih načina na koje sam mogla da odam počast zemlji koju moja porodica naziva domom. Uradila bih to ponovo", napisala je na Instagramu.

Pokazala dvoglavog orla na sceni

Podsjetimo, na 75. izboru za Mis univerzuma došlo je do neočekivanog skandala kada je predstavnica Crne Gore, Maria Aleksandra Ivezaj, tokom defilea u nacionalnim kostimima napravila gest koji je podigao veliku prašinu.

Ona je na sceni rukama pokazala "dvoglavog orla" koji se često smatra simbolom takozvane velike Albanije.

Ona se nije tu zaustavila već je ubrzo na svom zvaničnom Instagram nalogu podijelila fotografiju u raskošnom nacionalnom kostimu, ponovo ističući isti simbol.

(Mondo.rs)