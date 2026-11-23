Da li voda tokom obroka zaista smanjuje apetit? Nova studija otkriva zanimljivu vezu između pijenja vode i količine hrane koju unosimo.

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Možda ste čuli savjet da čaša vode uz obrok može brže da izazove osjećaj sitosti i pomogne u sprečavanju prejedanja. Mnogi su upravo zbog toga usvojili ovu naviku, vjerujući da će im pomoći da pojedu manje.

Međutim, odnos između unosa vode i količine hrane koju pojedemo mogao bi biti složeniji nego što se ranije mislilo. Nova studija, objavljena u časopisu "Appetite", pokazala je da je pijenje vode tokom obroka povezano sa većim unosom hrane. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovi rezultati ne znače da treba prestati da pijemo vodu dok jedemo.

Istraživači analizirali podatke prethodne studije

Istraživači su koristili podatke iz ranijeg istraživanja koje se bavilo vezom između prehrambenih navika i konzumiranja začinjene hrane. Prvobitni cilj bio je da se utvrdi da li ljutina utiče na količinu hrane koju osoba pojede, dok je nova analiza bila usmjerena na ulogu vode tokom obroka.

Posmatrali su koliko su vode učesnici pili i koliko često su naizmjenično uzimali gutljaje vode i zalogaje hrane. Pokazalo se da su osobe koje su pile više vode tokom jela unosile i više hrane, a slična povezanost primijećena je i kod onih koji su često smjenjivali gutljaje i zalogaje.

Da li voda ipak smanjuje apetit?

Ovi rezultati mogu djelovati iznenađujuće, jer se dugo vjeruje da voda prije obroka smanjuje apetit, produžava osjećaj sitosti i pomaže u kontroli tjelesne težine. Ipak, istraživanja ne daju uvijek iste rezultate.

Registrovana dijetetičarka i profesorka Univerziteta Virdžinija tek, Brenda Dejvi, ukazala je na razlike u rezultatima u zavisnosti od životnog doba ispitanika.

"Otkrili smo da kod mlađih ljudi voda prije obroka nije smanjila unos kalorija, ali smo u studijama koje su uključivale osobe srednje i starije dobi primijetili da je unos hrane bio manji kada su pile vodu prije obroka", objasnila je Dejvi.

Kao jedno od mogućih objašnjenja navela je starenje, jer se brzina pražnjenja želuca, koja utiče na varenje, obično usporava sa godinama.

Žena pije vodu

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Voda samo privremeno stvara osjećaj punoće

Kada popijemo veću količinu vode, želudac se privremeno širi, što može da stvori osjećaj punoće. Ipak, nema dovoljno čvrstih naučnih dokaza da samo punjenje želuca vodom značajno i dugotrajno smanjuje apetit.

Pejdž Kaningem, glavna istraživačica studije o apetitu i docentkinja nutricionističkih nauka na Univerzitetu Kornel, objašnjava da voda relativno brzo napušta želudac.

"Iako pijenje vode zaista puni želudac, tečnost se iz njega veoma brzo prazni. Taj dodatni volumen vode možda nema toliki uticaj na osjećaj sitosti kao što mislite", navela je Kaningem.

Prema njenim riječima, neka istraživanja pokazuju da tijelo može da preradi vodu za svega 15 minuta. Ona je ukazala i na mogućnost da pijenje vode tokom obroka produži uživanje u hrani i utiče na brzinu jedenja, što bi potencijalno moglo da poveća količinu unijete hrane.

Ipak, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se bolje razumjela veza između pijenja vode, osjećaja gladi i količine hrane koju unosimo. Zbog toga rezultate ove studije ne treba tumačiti kao razlog da izbjegavamo vodu tokom obroka.

(Lepa i srećna/Mondo)