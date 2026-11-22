Predstavnica Crne Gore na izboru za Mis univerzuma, Maria Aleksandra Ivezaj, našla se u centru pažnje nakon poteza koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Izvor: Youtube/iCordilleranDaily

Tokom predstavljanja u nacionalnim kostimima, Maria Aleksandra je rukama pokazala dvoglavog orla, simbol koji se povezuje sa albanskim nacionalnim identitetom, ali i idejom Velike Albanije.

Maria Aleksandra Ivezaj mis Crne Gore koja je pokazala simbol dvoglavog orla

Izvor: Youtube/

Do situacije koja je izazvala polemike došlo je na 75. izboru za Mis univerzuma, kada je Ivezajova izašla na scenu u okviru defilea posvećenog nacionalnim kostimima. Umjesto da predstavi kreaciju bez dodatnih gestova, ona je rukama formirala simbol dvoglavog orla, što nije prošlo nezapaženo.

Pogledajte 00:40 Predstavnica Crne Gore na izboru za Mis univerzuma pokazala dvoglavog orla Izvor: iCordilleranDaily/youtube Izvor: iCordilleranDaily/youtube

Gest ponovila i na Instagramu

Crnogorska predstavnica nije se zaustavila na nastupu pred publikom i žirijem. Ubrzo nakon toga, na svom zvaničnom Instagram profilu objavila je fotografiju u raskošnom kostimu, na kojoj je ponovo istakla isti simbol.

Inače, segment predstavljanja u nacionalnim kostimima osmišljen je tako da takmičarke kroz originalne kreacije, tradicionalnu odjeću i prateće detalje predstave kulturu, istoriju i nasljeđe zemalja iz kojih dolaze.