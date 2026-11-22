Predstavnica Crne Gore na izboru za Mis univerzuma, Maria Aleksandra Ivezaj, našla se u centru pažnje nakon poteza koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.
Tokom predstavljanja u nacionalnim kostimima, Maria Aleksandra je rukama pokazala dvoglavog orla, simbol koji se povezuje sa albanskim nacionalnim identitetom, ali i idejom Velike Albanije.
Do situacije koja je izazvala polemike došlo je na 75. izboru za Mis univerzuma, kada je Ivezajova izašla na scenu u okviru defilea posvećenog nacionalnim kostimima. Umjesto da predstavi kreaciju bez dodatnih gestova, ona je rukama formirala simbol dvoglavog orla, što nije prošlo nezapaženo.
Gest ponovila i na Instagramu
Crnogorska predstavnica nije se zaustavila na nastupu pred publikom i žirijem. Ubrzo nakon toga, na svom zvaničnom Instagram profilu objavila je fotografiju u raskošnom kostimu, na kojoj je ponovo istakla isti simbol.
Inače, segment predstavljanja u nacionalnim kostimima osmišljen je tako da takmičarke kroz originalne kreacije, tradicionalnu odjeću i prateće detalje predstave kulturu, istoriju i nasljeđe zemalja iz kojih dolaze.