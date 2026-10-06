Viski ide u svemir: Eksperiment koji bi mogao ubrzati sazrijevanje pića

Naučnici iz Škotske i Japana planiraju da 2028. godine pošalju škotski viski u Zemljinu orbitu, gdje će pet godina u malom satelitu sazrijevati na ekstremnim temperaturama, a cilj eksperimenta je da se provjeri da li svemir ubrzava njegovo dozrijevanje.

Izvor: MONDO/AI Generated

U okviru projekta "Space Puffin", mali satelit tipa kjubsat nosiće uzorke viskija i sastojke od kojih se proizvodi. U satelitu će se nalaziti i komadići drveta, koji treba da oponašaju sazrijevanje u hrastovim buradima.

Satelit će obilaziti Zemlju svakih 90 minuta, a temperature kojima će viski biti izložen smjenjivaće se od minus 150 do 200 stepeni Celzijusa. Naučnici se nadaju da bi te nagle promjene mogle znatno ubrzati proces dozrijevanja, koji na Zemlji traje godinama.

"Želimo da vidimo kakav je uticaj svemirskog okruženja na sazrijevanje viskija", rekao je dr Žil Baje sa Univerziteta u Glazgovu za britansku agenciju PA.

On je objasnio da je letjelica napravljena tako da viskiju obezbijedi što povoljnije uslove, ali da će drvo u svemiru "disati" brže nego na Zemlji.

"Nadamo se da ćemo uspjeti da ubrzamo sazrijevanje i dobijemo nešto zanimljivije", istakao je Baje.

Prema njegovim riječima, ovakav proces mogao bi dati viski izuzetno složenog ukusa.

Satelit bi trebalo da bude lansiran 2028. godine u okviru logističke misije američke kompanije SpaceX prema Međunarodnoj svemirskoj stanici. Odatle bi bio pušten u orbitu iz japanskog modula stanice.

Na izradi satelita radili su i brojni studenti iz Škotske, koji su zbog toga putovali u Japan.

Tokom misije satelit će slati podatke o promjenama boje i hemijskog sastava viskija. Sam satelit, međutim, neće biti vraćen na Zemlju. Baje se nada da bi u narednih tri do pet godina u nekoj od sljedećih misija na Zemlju mogao da se vrati oko litar viskija koji je sazrijevao u svemiru.

Takav viski mogao bi dostići astronomske cijene zbog troškova lansiranja i vraćanja, a kolekcionari već sada za pojedine rijetke boce plaćaju i stotine hiljada dolara.

Istraživanje bi trebalo da pokaže i kako bi u orbiti mogle da rade fabrike za proizvodnju molekula za lijekove koje je teško dobiti na Zemlji. Projekat će demonstrirati i kako se u orbiti može dobiti etanol, koji se koristi u proizvodnji mnogih lijekova.

Ovo nije prvi put da viski putuje u svemir. Škotska destilerija Ardbeg je 2011. godine poslala uzorke na Međunarodnu svemirsku stanicu, a vraćeni su na Zemlju 2014. godine. Japanski proizvođač Suntory sproveo je sličan eksperiment 2015. godine.