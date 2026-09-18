Lukovi u enterijeru ponovo su veliki trend. Pogledajte kako da zaobljene linije unesete u dom kroz prolaze, police, ogledala, namještaj i dekoraciju.

Izvor: Laci_10/Shutterstock

Ako postoji jedan detalj koji posljednjih sezona sve češće viđamo u modernim domovima, to su lukovi i zaobljene linije. Iako nisu novost u arhitekturi i enterijeru, ovaj oblik ponovo je postao jedan od omiljenih načina da prostoru dodamo karakter i učinimo ga toplijim.

Od prolaza između prostorija i ugrađenih polica do ogledala, namještaja i sitnih dekorativnih detalja, lukovi u enterijeru mogu da izgledaju istovremeno elegantno, moderno i prijatno.

Za razliku od ravnih i oštrih linija koje su godinama bile dominantne u modernom dizajnu, zaobljeni oblici prostoru daju mekši i pomalo razigran izgled. Posebno lijepo funkcionišu u enterijerima koji kombinuju minimalistički dizajn sa prirodnim materijalima, toplim nijansama i vintage detaljima.

Zašto su lukovi ponovo toliko popularni?

Lukovi su zanimljivi upravo zato što mogu da spoje nekoliko različitih estetika. Mogu izgledati savremeno i minimalistički, ali istovremeno unijeti i dozu nostalgije.

Za razliku od nekih kratkotrajnih trendova koji brzo mogu početi da izgledaju zastarjelo, zaobljeni arhitektonski elementi imaju dugu tradiciju u dizajnu. Zbog toga se mogu uklopiti u različite stilove uređenja, od modernog i minimalističkog do rustičnog i klasičnog.

Dobra stvar je i to što ne morate odmah da mijenjate arhitekturu svog doma. Zaobljene linije možete uvesti velikim zahvatom, ali i jednim ogledalom ili manjim komadom namještaja.

Vidi opis Nekada su bili svuda, nestali i sada se vraćaju u velikom stilu: Ovaj detalj svi ponovo žele u svojim domovima Lukovi u enterijeru Lukovi u enterijeru Lukovi u enterijeru Lukovi u enterijeru Lukovi u enterijeru Lukovi u enterijeru Lukovi u enterijeru Lukovi u enterijeru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: DJSPIDA FOTO/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Laci_10/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Laci_10/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Laci_10/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Laci_10/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: reddish/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Laci_10/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: BongkarnGraphic/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Luk kao prolaz između prostorija

Jedan od najupečatljivijih načina da unesete ovaj trend u dom jeste arhitektonski luk između prostorija.

Klasična pravougaona vrata ili prolaz mogu se zamijeniti zaobljenim otvorom koji povezuje dvije prostorije i istovremeno postaje dekorativni element.

Takvo rješenje posebno lijepo izgleda između dnevne sobe i trpezarije, kuhinje i hodnika ili spavaće sobe i garderobe.

Ako ne želite velike građevinske radove, sličan efekat može da se postigne i mnogo jednostavnije - bojom. Oslikani luk na zidu je zanimljiv način da unesete zaobljene linije u prostor bez renoviranja.

Lukovi u enterijeru

Izvor: reddish/Shutterstock

Ugrađene police i niše sa zaobljenim otvorima

Zaobljeni oblici odlično izgledaju i na policama i zidnim nišama. Umjesto klasičnih pravougaonih otvora, luk može da učini da polica djeluje kao da je dio same arhitekture prostora.

U ovakve niše možete smjestiti knjige, keramiku, vaze, slike ili druge dekorativne predmete.

Ovakav detalj posebno lijepo funkcioniše u dnevnoj sobi, ali može biti zanimljiv i u kuhinji ili kupatilu.

Lukovi u enterijeru

Izvor: Laci_10/Shutterstock

Lučno ogledalo mijenja izgled prostorije

Ako želite jednostavan način da isprobate trend zaobljenih linija, lučno ogledalo može biti odličan izbor.

Ovakvo ogledalo može da bude efektan detalj u hodniku, spavaćoj sobi ili kupatilu, a zahvaljujući zaobljenom obliku prostoru daje mekši izgled.

Mnogo toga zavisi i od okvira. Drveni okvir unijeće toplinu i prirodniji izgled, dok će jednostavan metalni okvir djelovati savremenije i minimalistički.

Vidi opis Nekada su bili svuda, nestali i sada se vraćaju u velikom stilu: Ovaj detalj svi ponovo žele u svojim domovima Ogledalo Ogledalo Ogledalo Kupatilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Chiociolla/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Alf Ribeiro/Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Aleksey Matrenin/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: RossHelen/Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zaobljeni oblici mogu biti i mali detalj

Za uvođenje ovog trenda u dom nije neophodno mijenjati zidove, vrata ili čitavu prostoriju, piše Fashion. Lukovi mogu da se pojave i na manjim komadima namještaja i dekoraciji.

Zaobljene forme možete pronaći na noćnim ormarićima, uzglavljima, zidnim policama, lampama, klub stolovima i različitim ukrasnim predmetima.

Upravo su ovakvi detalji dobar izbor ako želite da osvježite enterijer bez velikih promjena. Nekoliko pažljivo odabranih komada dovoljno je da zaobljene linije postanu poveznica između različitih dijelova doma.

Lukovi u enterijeru

Izvor: Laci_10/Shutterstock

Kako da unesete trend bez velikog renoviranja?

Ako vam se dopadaju lukovi, ali niste spremni za ozbiljnije građevinske radove, počnite od jednog detalja. Ogledalo, zidna niša, lampa ili manji komad namještaja sa zaobljenim linijama mogu biti sasvim dovoljni.

Važno je i da ne pretjerate. Lukovi najbolje izgledaju kada su dio promišljenog enterijera, a ne kada je svaki element u prostoriji zaobljen.

Zato ovaj trend možete prilagoditi sopstvenom stilu - od diskretnih detalja u minimalističkom domu do izraženijih arhitektonskih rješenja.

Bez obzira na to koji način odaberete, zaobljene linije mogu prostoru dati upravo ono što često nedostaje modernim enterijerima: više topline, mekoće i karaktera.