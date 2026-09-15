Stiže 3. sezona serije "Nobody wants this": Fanove će ovaj detalj raspametiti

Serija "Niko ovo ne želi" se vraća sa trećom sezonom na Netfliks, donoseći nove likove i izazove za Džoan i Nou u njihovoj vezi.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Treća sezona serije "Niko ovo ne želi" ("Nobody Wants This") konačno stiže na Netfliks, ranije nego što mislite.

Džoan i Noa se vraćaju u trećoj sezoni serije uz neke velike korake. Otkako je druga sezona utvrdila seriju kao jednu od najboljih Netfliksovih originalnih romantičnih komedija, čekali smo najuzbudljiviju vijest u vezi sa trećom sezonom: datum izlaska.

Kada će 3. sezona biti dostupna za gledanje?

Očekivali smo da će se serija vratiti na jesen, ali striming servis je ćutao cijelog ljeta. Konačno znamo kada se Džoan i Noa vraćaju. Ako se brinete da vas čeka još mnogo čekanja na treću sezonu, to uopšte nije slučaj. Od objave datuma premijere ostalo je oko mjesec dana dok nova sezona ne stigne u četvrtak, 22. oktobra 2026. Sve u svemu, Netfliks vraća seriju sa novom sezonom manje od godinu dana nakon druge sezone. (Za one koji vode evidenciju, druga sezona je izašla 22. oktobra prošle godine.)

Šta nas očekuje

Kristen Bel i Adam Brodi nastavljaju da nam griju srca ove jeseni, dok treća sezona kreće u novo poglavlje za njihove likove Džoan i Nou. Prve dvije sezone su se uglavnom bavile njihovim zaljubljivanjem i borbom za vezu uprkos brojnim kulturnim i porodičnim preprekama, ali sada su jači nego ikada i useljavaju se zajedno!

Pogledajte prve kadrove snimanja:

Nobody wants this 3. sezona prvi kadrovi Izvor: Youtube / Entertainment Tonight

Netfliks je podijelio zvanični sinopsis za treću sezonu

"Nakon što su se na kraju prošle sezone ponovo posvetili jedno drugom, Džoan i Noa se useljavaju u dom, i vezu koja konačno djeluje stabilno, prihvatajući svaki uzbudljivi 'prvi put' koji dolazi sa izgradnjom zajedničkog života. Saša i Ester su bačeni nazad u svijet zabavljanja, htjeli to ili ne, teturajući se kroz svu neprijatnost (i neočekivano uzbuđenje) upoznavanja nekog novog, baš u trenutku kada Morgan podiže svoju karijeru na viši nivo, na putu da postane (skoro pa) medijska senzacija. U međuvremenu, Saša i Morgan kruže oko nečega što nijedno od njih nije bilo u stanju da prizna."

Ove sezone nas očekuje mnogo novih početaka, čak i izvan velikog koraka Džoan i Noe da se usele zajedno. Njihova odluka da žive zajedno dolazi nakon što je njihova veza zamalo ponovo eksplodirala u finalu druge sezone, pod teretom stresa oko konverzije u judaizam. Ali čini se da je uzbuđenje zbog izgradnje zajedničkog života važnije od bilo kog spoljnog faktora.

Prisjetimo se prve sezone:

Iako su Džoan i Noa uspjeli da izađu iz druge sezone na stabilnim nogama, isto se ne može reći za ostale parove u seriji. Dakle, imamo troje samaca na početku treće sezone, a Morgan i Saša bi mogli biti spremni da se konačno pozabave onim o čemu se ćuti: svojim osjećanjima.

Džoan i Noa su imali uspone i padove u vezi, i nastaviće da se suočavaju sa novim izazovima dok po prvi put žive pod istim krovom. Ali sada su mirni i uživaju, bez brige o tome da li će ovog puta ostati zajedno. Takođe, u trećoj sezoni serije "Niko ovo ne želi "pojaviće se i neka nova lica u gostujućoj glumačkoj postavi, uključujući i Foster koja će se po prvi put pojaviti na ekranu u ovoj seriji, piše Netflixlife.com.

(Mondo.rs)