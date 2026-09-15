Sve o seriji "Widow's Bay" o kojoj nakon Emija bruji svijet: Gledali smo horor komediju i ne slažemo se sa ocjenom 98%

Serija "Widow's Bay" oborila je rekorde gledanosti, što je nagrađeno na dodjeli Emija sa čak 14 nagrada, a mi vam otkrivamo o čemu se tačno radi u horor komediji o kojoj pričaju svi.

Izvor: pritnscreen/youtube/Apple TV

Sinoć je održana 78. po redu dodjela televizijskih Emi nagrada, a jedno od ostvarenja koje je završilo kao apsolutni pobjednik večeri je i popularna serija "Widow's Bay".

Horor-komedija osvojila je čak 14 nagrada - šest glavnih za najbolju humorističku seriju, glavnog glumca, sporednog glumca, sporednu glumicu, režiju i scenario, i osam nagrada u tehničkim i gostujućim kategorijama dodijeljenih na Creative Arts Emmys ceremoniji.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Očekivano, serija je ponovo u fokusu nakon ovih silnih priznanja, te su je mnogi već stavili na listu za "bindž".

Podsjetimo, prva sezona prikazivala se do juna ove godine, a već je potvrđena i druga sezona za koju će snimanje početi sljedećeg marta. To znači da bi prve epizode druge sezone trebalo da budu prikazane krajem 2027. ili početkom 2028.

No, o čemu se radi u "Widow's Bay"?

Radnja prati stanovnike misterioznog primorskog gradića na ostrvu u Novoj Engleskoj, za koji kruže priče da je uklet, a upravo spoj jezive atmosfere, neobičnih likova i horor motiva učinili su ovo ostvarenje popularnim širom svijeta što je pokazala i ocjena od 98% na Rotten Tomatoes.

Pogledajte trejler:

Widow's Bay — Official Teaser Trailer Izvor: YouTube

Stanovnici gradića predvođeni su gradonačelnikom Tomom Loftisom, kog igra Metju Ris. Loftis pokušava da poveća turizam u mjestu, pa želi da impresionira novinarku "New York Times-a" koja piše putopisne tekstove, nadajući se da će pozitivan članak donijeti publicitet gradu.

Izvor: printscreen/youtube/Apple TV

Međutim, mračna prošlost mjesta podstakla je glasine o kletvi, a iako je Loftis u početku skeptičan, ubrzo počinje da mijenja mišljenje. Već u prvoj epizodi grad obavija neprirodno gusta magla za koju neki vjeruju da označava buđenje ostrva i opasnosti koje ono krije.

Izvor: printscreen/youtube/Apple TV

Misterija počinje da se raspliće kada ribar Šep Klark nestane u magli, a nesrećne okolnosti samo se nižu.

Kako radnja odmiče, Loftis sve više shvata koliko je grad zapravo opasan, a serija uvodi čitav niz klasičnih horor elemenata - ubilačke klovnove, zastrašujuće morske vještice, vještičarenje i opsjednutost, uklete hotele, maskiranog serijskog ubicu, traumatizovanog sveštenika, ali i brojne folklorne priče i sujeverja malih sredina.

Izvor: printscreen/youtube/Apple TV

Gledali smo seriju i ne slažemo se sa ocjenom 98%

Serija za koju kažu da je omaž Stivenu Kingu zbog brojnih motiva iz njegovih horor romana, po našem mišljenju, ne zaslužuje baš ovako visoku ocjenu. Realnija ocjena bi bila negdje oko 60%. Da, zabavna je na momente, ima dobrih, neočekivanih obrta, ali je i predvidiva, izlizanih šala.

Kada pogledamo komentare vidimo da su mnogi saglasni sa našim mišljenjem - gledaoci koji su očekivali čistu komediju smatrali su horor elemente previše napetim ili bizarnim, dok su ljubitelji čistog horora zamjerali da humor razbija napetost.

Nekoliko epizoda u drugoj polovini sezone u potpunosti usporavaju glavnu radnju i praktično su "fileri".

Iako prva polovina sezone obiluje misterijom i neizvjesnošću, ključni obrti u samom finalu bili su lako uočljivi znatno prije kraja što kvari utisak i ostavlja vas sa onim "mnjah" uzdahom. U prevodu, ako ste raspoloženi za sarkastičnu horor "limunadicu" super, ovo će vam onda leći, ali ako očekujete bilo šta više, potpunije i smislenije, bolje zaobiđite "Widow's Bay".

(Jelena Sitarica/Mondo.rs)



