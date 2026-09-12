Danska drama "Nepoznata žena" osvojila Zlatnog lava u Veneciji

Film „Nepoznata žena“ danske rediteljke Mej el Tuki osvojio je Zlatnog lava na Filmskom festivalu u Veneciji.

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Danska drama "Nepoznata žena", koju je režirala Mej el Tuki, osvojila je prestižnu nagradu "Zlatni lav" na Filmskom festivalu u Veneciji.

Tuki je bila jedina žena među režiserima u konkurenciji za glavnu nagradu ove godine.

Ova filmska priča odvija se poslije Drugog svjetskog rata i prati kućnu pomoćnicu čija prethodna veza sa njemačkim vojnikom prijeti da joj uništi budućnost.

Glavnu junakinju igra danska glumica Matilda Arsel, koja je proglašena za najbolju glumicu na ovogodišnjem festivalu.

"Srebrni lav" pripao je južnokorejskom filmskom stvaraocu Li Čang Dongu za film "Moguća ljubav", koji se bavi dugotrajnim emocionalnim uticajem kontroverznog radnog spora.

Američki glumac Džon Malkovič osvojio je nagradu za najboljeg glumca za ulogu ostarjelog, nekonvencionalnog agenta CIA u filmu "Divlji konj devet".