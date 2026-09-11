Sadržaj "uznemirujućeg" filma do premijere čuvan u strogoj tajnosti: Oboren rekord, aplauz trajao 25 minuta

Film "NAZA" Juvala Abrahama i Rejčel Zor ispraćen je aplauzom koji je trajao čak 25 minuta nakon svjetske premijere u takmičarskom programu Filmskog festivala u Veneciji.

Izvor: pritnscreen/x/ Al Jazeera English

Film "NAZA" Juvala Abrahama i Rejčel Zor ispraćen je aplauzom koji je trajao čak 25 minuta nakon svjetske premijere u takmičarskom programu Filmskog festivala u Veneciji.

Kako prenosi Variety, reč o rekordu po dužini aplauza, ne samo u Veneciji već na bilo kom velikom filmskom festivalu. Time je nadmašen gotovo 24-minutni aplauz koji je prošle godine u Veneciji dobio film "The Voice of Hind Rajab", kao i 22-minutne ovacije za "Panov lavirint" Giljerma del Tora. Rekordni aplauz usledio je nakon što je film dobio veoma pozitivne prve reakcije kritičara.

O čemu govori film?

"NAZA", dokumentarac izraelskih oskarovaca Juvala Abrahama i Rejčel Zor, zasnovan na intervjuima sa 24 izraelska obavještajca i vojnika, otkriva kako izraelska vojska u Gazi koristi vještačku inteligenciju, nadzor telefona i jednostavne sisteme bodovanja prilikom određivanja meta, bez obzira na to da li su povezane sa Hamasom ili ne.

Film prikazuje i kako se napadi potom izvode na njihove domove, čak i kada postoji vjerovatnoća da će u udaru biti ubijena djeca i drugi članovi porodice.

Intervjui su snimani noću na krovovima zgrada u Tel Avivu, pod uslovom anonimnosti zbog rizika koje nosi javno govorenje o izraelskim ratnim aktivnostima. Izgled i glasovi učesnika u filmu digitalno su izmenjeni kako bi njihov identitet ostao skriven.

Pogledajte kadrove iz filma:

“NAZA”, a documentary about Israel’s AI-powered mass killing in Gaza, received a 25-minute ovation at the Venice Film Festival.



It features Israeli intelligence personnel and whistleblowers discussing how Palestinians were targeted.



Al Jazeera’s Dmitry Medvedenko reports.pic.twitter.com/6aGRX8w4Ab — Al Jazeera English (@AJEnglish)September 11, 2026

Film predstavlja nastavak tema kojima su se Abraham i Zor bavili u dokumentarcu "No Other Land", dobitniku Oskara za najbolji dokumentarni film 2025. godine, koji su režirali zajedno sa palestinskim autorima Baselom Adrom i Hamdanom Balalom. Taj film dokumentovao je napore, uz podršku izraelske vojske, da se uklone palestinska sela Masafer Jata na Zapadnoj obali, istovremeno pružajući širu sliku izraelske okupacije.

Jeziva priča iza nazova filma

Naslov "NAZA" potiče od hebrejske skraćenice koju koristi izraelska vojska kako bi označila broj civila koji bi mogli da poginu prilikom procene očekivanog broja žrtava prije napada.

"Naš film pokazuje da je osnovna jedinica sistema izraelske vojske za određivanje meta porodična kuća u Gazi", rekao je Abraham za Deadline uoči svjetske premijere.

"Tako taj sistem funkcioniše. Svaka zgrada u Gazi, svaki dom u Gazi ima broj. Sistem je napravljen tako da locira mete. Kada se nalaze u civilnim prostorima, kada se vrate kući, to je za mene jedno od najupečatljivijih otkrića u filmu. Otkriće za koje, naravno, mislim da je ljudima već trebalo da bude poznato, jer je trebalo da slušaju Palestince u Gazi koji su o tome govorili. Ali za mene je bilo prilično upečatljivo čuti to od ljudi iz samog sistema“, rekao je Abraham.

Nekoliko sagovornika radilo je u tajnoj obavještajnoj jedinici koja direktno odgovara kancelariji izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Jedan od njih rekao je da je njihova misija bila da "spriječe mir".

"Snimili smo ovaj film iz osjećaja obaveze da iskoristimo svoju poziciju izraelskih filmskih autora i novinara kako bismo istražili sisteme koji stoje iza masovnog ubijanja palestinskih civila, za koje je odgovorna naša zemlja", naveli su Abraham i Zor u svojoj rediteljskoj izjavi.

Sadržaj do premijere čuvan u tajnosti

Reditelji su naglasili da fokus filma nije na „sporadičnim ratnim zločinima koje su počinili odmetnuti vojnici“.

"Fokus je na samim naređenjima, politici, prihvaćenim praksama, jeziku i logici koji omogućavaju takve postupke, kao i na ljudima koji funkcionišu unutar tog sistema", naveli su.

"NAZA" se nadovezuje na otkrića koja su između 2023. i 2025. godine prvi objavili izraelsko-palestinski +972 Magazine, medij na hebrejskom jeziku Local Call i Gardijan. Film je sniman i produciran uz stroge mere bezbjednosti zbog rizika po povjerljive novinarske izvore, a njegov sadržaj je sve do premijere u četvrtak čuvan u strogoj tajnosti.

Pol Luis, šef istraživačkog tima Gardijana i jedan od izvršnih producenata filma, opisao je "NAZA" kao vrhunac "višegodišnjeg mukotrpnog rada na otkrivanju i proveravanju sistema koje izraelska vojna obaveštajna služba koristi u Gazi".

Abraham je rekao da im je snimanje dokumentarca omogućilo da istraže zajednički efekat svega što su otkrili.

"U ovom filmu razgovaramo sa 24 osobe. Posmatramo sisteme masovnog ubijanja. Postoji nešto u filmu kao mediju što vam omogućava da istražite strukture i sisteme i način na koji se sve te stvari povezuju."

Uoči premijere, umetnički direktor Filmskog festivala u Veneciji Alberto Barbera rekao je novinarima da će "NAZA" biti "zaista revolucionaran" film, nazvavši ga "politički uznemirujućim i filmski izuzetno zanimljivim delom"

"To nije samo bilo kakva zbirka intervjua", prenela je italijanska Cinecittà News Barberine riječi. "Bile su im potrebne tri godine da ubijede ove izraelske obavještajne i vojne zvaničnike da govore o poslu koji su obavljali kada je počela invazija na Gazu i, uveravam vas, njihova svjedočenja su šokantna."

Pogledajte još kadrova sa premijere:

25 minuti di ovazione sono una reazione straordinaria al film#Nazache racconta le tecniche di uccisione degli israeliani nella Striscia di#Gaza.Sono testimonianze di 24 soldati, sotto anonimato, che raccontano come si scelgono gli obiettivi da colpire agendo a distanza e… — tiziana ferrario (@TizianaFerrario)September 11, 2026

(Nova / MONDO)