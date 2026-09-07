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Irina Šajk u provokativnom izdanju na crvenom tepihu: Haljina sa prorezima otkrila donji veš

Irina Šajk u provokativnom izdanju na crvenom tepihu: Haljina sa prorezima otkrila donji veš

Izvor Kurir
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Pravo usijanje uslijedilo je kada je Irina Šajk zakoračila na crveni tepih Filmskog festivala u Veneciji u izdanju koje je bukvalno prštalo od seksepila.

Irina Šajk u Veneciji: Haljina na ivici vulgarnosti Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Nakon što smo sa nestrpljenjem iščekivali dolazak slavne Irine Šajk na crveni tepih 83. Filmskog festivala u Veneciji, pitajući se kakav će nam modni spektakl prirediti poslije njenog izuzetno opuštenog i beskrajno kul dnevnog izdanja, konačno smo je dočekali. Slavna ruska ljepotica se pojavila na svečanoj premijeri i istog trenutka izazvala pravu pometnju, plešući na veoma tankoj ivici vulgarnosti.

Prije nego što je šokirala sve prisutne na crvenom tepihu, Irina Šajk je u hotel Ekselsior stigla u velikom stilu, predstavivši dnevni autfit koji je bio oličenje vrhunske ležernosti i urbanog šika.

Crveni tepih na ivici vulgarnosti

Ipak, pravo usijanje uslijedilo je tek uveče kada je Irina Šajk zakoračila na crveni tepih Filmskog festivala u Veneciji u izdanju koje je bukvalno prštalo od seksepila.

Irina Šajk
Izvor: FRANCESCA VIECELI / Zuma Press / Profimedia

Ruskinja je za ovu svečanu priliku odabrala arhivsku, vintidž haljinu brenda Dolče i Gabana, koja je cijelom dužinom sa obje bočne strane imala samo tanko pertlanje. Budući da su trake jedva držale kreaciju na okupu, ispod njih se jasno vidio Irinin veš, što je odmah pokrenulo burne rasprave o tome da li je ovakvo izdanje previše provokativno za jedan od najprestižnijih festivala na svijetu.

Ona se tu nije zaustavila, pa je uz klasične crne salonke hrabro ukombinovala i crne čarape iznad koljena. Svoju bujnu kosu je pustila da slobodno pada u krupnim i raskošnim talasima, a kao završni seksi začin ponijela je svjetlucavi, šljašteći deblji čoker oko vrata.

Pogledajte u galeriji vrelo izdanje:

Njena nevjerovatna ljepota i isklesana figura omogućili su joj da iznese ovu rizičnu kombinaciju na način na koji bi malo koja druga žena na svijetu to mogla da uradi.

Mnogi su primijetili da manekenka, koja trenutno ima 40 godina, izgleda svježije, mlađe i zadovoljnije nego ikada prije, a mediji razlog za to pronalaze u njenom privatnom životu. Nedavno je u javnost dospjela vijest da Irina Šajk ima novog dečka, koji je od nje mlađi čak 10 godina.

Ovako je Irina stigla u Veneciju
Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ova nova ljubav očigledno i te kako prija slavnoj Ruskinji, s obzirom na to da na svakom koraku prosto blista i zrači nevjerovatnim samopouzdanjem.

(Kurir.rs/Žena)

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Irina Šajk Venecija

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