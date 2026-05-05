Crna Haljina i kristalni top: Detalji moćne kombinacije Irine Šajk o kojoj bruji svijet mode

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Lijepa manekenka Irina Šajk još jednom je dokazala da je ikona stila, kao i da ono pravilo "manje je više", nije tek tako nastalo.

Irina Šajk na Met Gali 2026 u izdanju u kom su nekad babe htjele da je šamaraju Izvor: SARAH YENESEL/EPA

Redovna gošća Met Gale, i ove godine je "servirala" upečatljivo izdanje u već prepoznatvljivom, minimalističkom stilu, te je na crveni tepih izašla u maksi crnoj haljini niskog struka dok je fore nosila top od kristala koji je malo toga ostavio mašti, a izdanje je upotpunila upečatljivim aksesoarima. 

Izvor: SARAH YENESEL/EPA

Šajk su svi gutali pogledima, a moćna kombinacija prikovala je sve za njeno izvajano tijelo zbog kog je i dan-danas jedna od najtraženijih modela.

Podsjetimo, manekenka je kao veoma mlada uplovila u modeling vode, a sve se promenilo nakon pobjede na izboru "Miss Chelyabinsk 2004".

Pogledajte kako je Irina izgledala kao tinejdžerka:

To joj je otvorilo vrata modne industrije. Ubrzo je potpisala ugovor s agencijom i preselila se u Pariz, a pravi proboj na svjetsku scenu doživjela je 2007. godine kada je postala lice za Intimissimi, a potom i deo čuvenog izdanja Sports Illustrated Swimsuit magazina.

Mlada Irina tada je samouvereno pozirala u kupaćem kostimu na ulici, vrtjela se i pokazivala obline, te je čak u jednom trenutku tako obučena pila i kafu u obližnjem kafeu.  

Mahala je i šoferima, a muškci na ulici nisu mogli da dođu sebi zbog prizora. Mnogi su je i snimali, ali nije se svima dopalo ono što vide.

Posebno je bio simpatičan trenutak gdje jedna starija gospođa gleda u "polugolu" Irinu, sa nimalo odobravajućim izrazom lica, a stekao se utisak da se sprema i da na lijepu manekenku digne ruku.

Danas čuvena pravoslavka nema više problem sa starijim gospođama koje bi rado na nju nasrnule, a crvenim tepisima nerijetko šeta u sličnim kombinacijama kao u famoznoj reklami.

