Modni debakl ili hrabar potez: Crvena šljokičasta haljina Serene Vilijams podijelila javnost pred Met Galu (Foto)

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Bivša teniska zvijezda Serena Vilijams pojavila se na događaju uoči ovogodišnje Met Gale na kojoj će njena sestra biti jedna od "domaćica", no, njen modni izbor izazvao je lavinu negativnih komentara.

Teniska zvijezda Serena Vilijams našla se na udaru kritika zbog modne kombinacije koju je nosila na večeri prije Met Gale. Događaj je organizovala Ana Vintur, nekadašnja glavna urednica magazina Vogue, a Vilijamsova je za ovu priliku odabrala crvenu haljinu sa šljokicama, otvorenim leđima i asimetričnim izrezom.

Međutim, najveći problem je nastao kada je Serena izašla iz automobila jer je toaleta otkrila previše i to baš kada je okrenula leđa paparacima. 

Serenino izdanje nije se dopalo obožavaocima, koji su ga opisali kao "jeftino, kič i vulgarno", a negativni komentari samo su se ređali.

"Serena izgleda užasno", "Ako ima stiliste, neka im da otkaz. Ako ih nema, mora da angažuje tim jer je ovo težak promašaj", "Au, draga… ovo je tako pogrešno i jeftino", "Kakav vulgaran prizor, neprikladna odjeća za njene godine i građu, jednostavno bezobrazno i bez ikakvog stila", pisali su ljudi.

Za razliku od Serene, njena sestra Venus Vilijams, takođe prisutna na večeri, oduševila je društvene mreže u crnoj svjetlucavoj haljini s crnim detaljima i bez bretela. Venus se pojavila u pratnji supruga Andrea Pretija, koji je nosio elegantno tamno odijelo.

Na večeri su još zablistale i Zoi Kravic, Sabrina Karpenter i Donatela Versaće.

Ovogodišnja Met Gala organizovana je uz pomoć osnivača Amazona Džefa Bezosa i njegove supruge Lorens Sančez, koji su glavni sponzori i počasni kopredsedavajući. Slavni par je takođe bio prisutan na večeri, a navodno su platili 10 miliona dolara za druženje s bivšom urednicom Voguea. Serena je čest gost Met Gale, a prije tri godine je na crvenom tepihu objavila i da čeka svoje drugo dijete.

