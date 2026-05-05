Bijonse na Met Gali nakon 10 godina: Domaćica iskopirala rak-ranu nevjernog muža, a ćerka na crvenom tepihu u duksu

Bijonse je jedna od "domaćica" ovogodišnje Met Gale, a iako je njeno izdanje ocijenjeno od strane modnih kritičara kao jedno od boljih, jedan dio mnogima se učinio poznat.

Met Gala 2026 održava se, tradicionalno, prvog ponedjeljka u maju, a ovogodišnja tema je "Fashion Is Art", što je mnogim umetnicima dalo praktično odriješene ruke da se poigraju sa svojim izdanjima.

"Domaćice" ovogodišnje Met Gale su Bijonse, Nikol Kidman, Venus Vilijams i nezaobilazna Ana Vintur. Očekivano, dolazak "kraljice popa" bio je jedan od najiščekivanijih s obzirom da se 10 godina nije pojavila na ovom događaju.

Ovo je ujedno i njeno prvo pojavljivanje u javnosti nakon što su se imena nje i supruga Džej Zija našla u spisima Džefrija Epstina, što je bilo dovoljno da se pokrenu priče da je ovo način da se "operu".

Pjevačica se pojavila u Givenchy autfitu koji je bio nalik skeletu optočenom kristalima, a njen dolazak ispraćen je glasnim ovacijama.

Za razliku od drugih velikih imena, Bijonse je od strane modnih stručnjaka pobrala samo komplimente iako je dugi plašt od perja neobično podsjećao na nešto što je prije mnogo godina nosila, kako su mnogi govorili "rak-rana Džej Zija" i njena navodna ljuta protivnica Rijana.

Podsetimo, svojevremeno se govorilo da je na Rijanu bacio oko upravo Džej Zi za kog se zna da je i ranije varao suprugu, te se čak govorilo da je između njih bilo nečeg višeg, ali te priče nikad nisu bile potvrđene.

Ipak, bitno je napomenuti da se ove godine na Met Gali pojavila i Rijana u društvu svog supruga, ali nije poznato da li se i kako pozdravila sa domaćicom prestižnog događa.

Inače, na crvenom tepihu je bila i ćerka pjevačice, koja se odlučila za jednostavnu belu korset haljinu preko koje je nosila duks, a društvo im je pravio i Džej Zi.

