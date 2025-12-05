Bijonse sve posmatrala dok je sestra tukla Džej Zija, otkriven razlog sukoba

Na Met gali 2014. godine odigrao se skandal o kojem je brujao celi svet - mlađa sesta slavne Bijonse je prebila Džej Zija u liftu

Jedan od najčuvenijih skandala u istoriji Met Gale dogodio se 2014. godine, kada su Bijonse, njen suprug Džej Zi i njena sestra Solanž napustili događaj i krenuli na afterparti u hotelu The Standard.

Bezbjednosne kamere u liftu zabilježile su fizički obračun – Solanž je nasrnula na Džej Zija, udarajući ga i šutirajući, dok je Bijonse sve posmatrala bez reakcije. Intervenisalo je obezbeđenje koje je sprečilo dalji sukob.

Sada je jedan modni dizajner konačno otkrio istinu o tuči.

Oskar Lopez je za Dejli Mejl ispričao da je Solanž prebila Džej Zija jer je mislila da ima aferu sa ženom njegovog saradnika, dizajnerkom Rejčel Roj.

Razlog zašto je mislila da je preljubnik - na Met gali je pohvalio njenu haljinu!

EXCLUSIVE! Fashion designer Oscar G. Lopez claimed that Beyoncé's sister Solange's anger, from the infamous elevator fight, stemmed from what she assumed was Jay-Z's alleged affair with Rachel Roy!



Jay Z complimented Rachel's dress and all hell broke loosehttps://t.co/6XF5HtScRUpic.twitter.com/JdS9d839DE — ˢᴸᴱᴱᶻᴱ (@sleezeSTAN)December 4, 2025

Rejčel Roj je u to vrijeme bila udata za Džej Zijevog saradnika Dejmona Deša s s kojim ima dve ćerke. Jedno vrijeme je radila za reperovu modnu kuću, da bi potom osnovala svoju kompaniju.